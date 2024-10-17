Açık İlişki Yaşadıklarını Rahatlıkla Anlatan Çift Konuşanlar'a Damga Vurdu
Açık İlişki Yaşadıklarını Rahatlıkla Anlatan Çift Konuşanlar'a Damga Vurdu
Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına yine bir izleyici itirafı damga vurdu. Exxen'de yayınlanan programda sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını açıklayan adamın sözleri şok etkisi yarattı.
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Ekran macerasına YouTube'da başlayıp ardından Exxen'e geçen Konuşanlar'ın yeni sezonu bomba gibi ilerliyor.
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Yeni bölüm öncesi YouTube'da shot bölümü paylaşılan Konuşanlar'ın son bölümüne ise açık ilişki yaşayan bir çift damga vurdu.
2 çocuğu olduğunu belirten Habip isimli konuk, o esnada yanında olan sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını şu sözlerle açıkladı:
Habip'in mesleğini bir türlü öğrenemeyen Kaya, "Kesin jigolo" diyerek tahminde bulunurken mikrofonu Habip'in 23 yaşındaki sevgilisine çevirdi.
23 yaşındaki Dilara, Habip'in kendisini sürekli aldattığını açıklarken en büyük fantezisinin Habip'i kendisini aldatırken yakalamak olduğunu açıkladı.
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