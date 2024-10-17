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Açık İlişki Yaşadıklarını Rahatlıkla Anlatan Çift Konuşanlar'a Damga Vurdu

Açık İlişki Yaşadıklarını Rahatlıkla Anlatan Çift Konuşanlar'a Damga Vurdu

Hasan Can Kaya
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 13:29

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına yine bir izleyici itirafı damga vurdu. Exxen'de yayınlanan programda sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını açıklayan adamın sözleri şok etkisi yarattı.

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Ekran macerasına YouTube'da başlayıp ardından Exxen'e geçen Konuşanlar'ın yeni sezonu bomba gibi ilerliyor.

Ekran macerasına YouTube'da başlayıp ardından Exxen'e geçen Konuşanlar'ın yeni sezonu bomba gibi ilerliyor.

Yeni bölüm öncesi YouTube'da shot bölümü paylaşılan Konuşanlar'ın son bölümüne ise açık ilişki yaşayan bir çift damga vurdu.

Yeni bölüm öncesi YouTube'da shot bölümü paylaşılan Konuşanlar'ın son bölümüne ise açık ilişki yaşayan bir çift damga vurdu.

2 çocuğu olduğunu belirten Habip isimli konuk, o esnada yanında olan sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını şu sözlerle açıkladı:

2 çocuğu olduğunu belirten Habip isimli konuk, o esnada yanında olan sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını şu sözlerle açıkladı:

'O zaten benim, kendisi benim yani. Beraberiz, ne istiyorsa yanındayım. Hep böyle nefret ediyorlar ama hep beni buluyorlar zaten.' 

Habip'in mesleğini bir türlü öğrenemeyen Kaya, "Kesin jigolo" diyerek tahminde bulunurken mikrofonu Habip'in 23 yaşındaki sevgilisine çevirdi.

Habip'in mesleğini bir türlü öğrenemeyen Kaya, "Kesin jigolo" diyerek tahminde bulunurken mikrofonu Habip'in 23 yaşındaki sevgilisine çevirdi.

23 yaşındaki Dilara, Habip'in kendisini sürekli aldattığını açıklarken en büyük fantezisinin Habip'i kendisini aldatırken yakalamak olduğunu açıkladı.

23 yaşındaki Dilara, Habip'in kendisini sürekli aldattığını açıklarken en büyük fantezisinin Habip'i kendisini aldatırken yakalamak olduğunu açıkladı.

'Defalarca aldatıldım şu an bile. Vardır birileri elbet. Habip'in sevgilisi aradı ben de açtım. Birkaç tane daha var.' 

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