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Deha Dizisi Oyuncusu Onur Saylak TV Yorumcularını Eleştirince Birbirinden Haklı Tepkiler Geldi

Deha Dizisi Oyuncusu Onur Saylak TV Yorumcularını Eleştirince Birbirinden Haklı Tepkiler Geldi

yerli dizi Deha Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 09:13

'Deha' dizisinin oyuncusu Onur Saylak, X/Twitter'da televizyon programlarına çıkan konuşmacıları eleştirdi. Saylak'ın eleştirisine birbirinden destekleyici yorumlar geldi.

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Yönetmen ve aktör Onur Saylak, son zamanlarda 'Deha' dizisindeki Sofi/Ali Haydar rolüyle ekranlara geliyor. Tabii çoğunluk onu 'Daha' filmini ve 'Şahsiyet' dizisini yönetmesinden hatırlıyor.

Yönetmen ve aktör Onur Saylak, son zamanlarda 'Deha' dizisindeki Sofi/Ali Haydar rolüyle ekranlara geliyor. Tabii çoğunluk onu 'Daha' filmini ve 'Şahsiyet' dizisini yönetmesinden hatırlıyor.

Saylak geçtiğimiz günlerde X/Twitter hesabından "Kadrolu bir tv yorumcusu tayfası var, kanal kanal gezip konuşuyorlar… Ne ilginç bir meslek oluşmuş… Anladığım toplamda 20-25 yorumcu var ülkede; her gece başka kanalda…" diyerek bir paylaşım yaptı.

Saylak geçtiğimiz günlerde X/Twitter hesabından "Kadrolu bir tv yorumcusu tayfası var, kanal kanal gezip konuşuyorlar… Ne ilginç bir meslek oluşmuş… Anladığım toplamda 20-25 yorumcu var ülkede; her gece başka kanalda…" diyerek bir paylaşım yaptı.
twitter.com

Saylak'ın bu eleştirisine ise birbirinden destekleyici yorumlar geldi. Gelin yorumlara birlikte bakalım.

Saylak'ın bu eleştirisine ise birbirinden destekleyici yorumlar geldi. Gelin yorumlara birlikte bakalım.

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twitter.com

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twitter.com
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