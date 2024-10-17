Deha Dizisi Oyuncusu Onur Saylak TV Yorumcularını Eleştirince Birbirinden Haklı Tepkiler Geldi
Deha Dizisi Oyuncusu Onur Saylak TV Yorumcularını Eleştirince Birbirinden Haklı Tepkiler Geldi
'Deha' dizisinin oyuncusu Onur Saylak, X/Twitter'da televizyon programlarına çıkan konuşmacıları eleştirdi. Saylak'ın eleştirisine birbirinden destekleyici yorumlar geldi.
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Yönetmen ve aktör Onur Saylak, son zamanlarda 'Deha' dizisindeki Sofi/Ali Haydar rolüyle ekranlara geliyor. Tabii çoğunluk onu 'Daha' filmini ve 'Şahsiyet' dizisini yönetmesinden hatırlıyor.
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Saylak geçtiğimiz günlerde X/Twitter hesabından "Kadrolu bir tv yorumcusu tayfası var, kanal kanal gezip konuşuyorlar… Ne ilginç bir meslek oluşmuş… Anladığım toplamda 20-25 yorumcu var ülkede; her gece başka kanalda…" diyerek bir paylaşım yaptı.
Saylak'ın bu eleştirisine ise birbirinden destekleyici yorumlar geldi. Gelin yorumlara birlikte bakalım.
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