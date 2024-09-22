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Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Atatürk'e Minnet Dolu Bakışı Gündem Oldu!

Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Atatürk'e Minnet Dolu Bakışı Gündem Oldu!

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 00:57

Sonunda Aras Bulut İynemli'nin merakla beklenen dizisi Deha yayın hayatına başladı! İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizide İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin Atatürk'e minnet dolu bakışı gündem oldu.

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Sezonun en çok beklenen dizilerinden biri olan Deha sonunda ilk bölümüyle ekrana geldi.

Sezonun en çok beklenen dizilerinden biri olan Deha sonunda ilk bölümüyle ekrana geldi.

Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğuyla devleştiği dizi, oyuncu kadrosunun devliğiyle de göz doldurdu.

Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğuyla devleştiği dizi, oyuncu kadrosunun devliğiyle de göz doldurdu.

Dizinin açılış sahnesinde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin Atatürk'e minnet dolu bakışları izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Dizinin açılış sahnesinde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin Atatürk'e minnet dolu bakışları izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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