Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Atatürk'e Minnet Dolu Bakışı Gündem Oldu!
Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Atatürk'e Minnet Dolu Bakışı Gündem Oldu!
Sonunda Aras Bulut İynemli'nin merakla beklenen dizisi Deha yayın hayatına başladı! İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizide İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin Atatürk'e minnet dolu bakışı gündem oldu.
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Sezonun en çok beklenen dizilerinden biri olan Deha sonunda ilk bölümüyle ekrana geldi.
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Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğuyla devleştiği dizi, oyuncu kadrosunun devliğiyle de göz doldurdu.
Dizinin açılış sahnesinde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin Atatürk'e minnet dolu bakışları izleyiciye duygusal anlar yaşattı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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