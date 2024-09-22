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Babasının Böbreğini Vermeyi Reddettiği Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu!

Babasının Böbreğini Vermeyi Reddettiği Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 00:28

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 21 yaşındaki genç yarışmacı damga vurdu. Börek nakli beklediğini açıklayan yarışmacı, yıllar sonra tanıdığı babasının kendisine böbreğini vermeyi reddettiğini söyledi.

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Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğüne geçen Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğüne geçen Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi.

21 yaşındaki genç yarışmacı Ceren Koç, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı eğitiminin aksadığını belirtti.

21 yaşındaki genç yarışmacı Ceren Koç, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı eğitiminin aksadığını belirtti.

Böbreklerinin % 80'ini kaybettiğini öğrenen genç yarışmacı, babasıyla hastanede yattığı süreçte ve 20 yaşındayken tanıştığını belirtti.

Böbreklerinin % 80'ini kaybettiğini öğrenen genç yarışmacı, babasıyla hastanede yattığı süreçte ve 20 yaşındayken tanıştığını belirtti.

Annesiyle dokularının uyuşmadığını, babasının ise uyuşmasına rağmen böbreğini vermediğini açıklayan yarışmacı herkesi duygulandırdı.

Annesiyle dokularının uyuşmadığını, babasının ise uyuşmasına rağmen böbreğini vermediğini açıklayan yarışmacı herkesi duygulandırdı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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