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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 17:12

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Mavi Gri'den Kızılcık Şerbeti Umut paylaşımı... Siz de Umut'u özlediniz mi?😂

2. İki efsane dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar evreni birleşirse😂

3. Geçtiğimiz gün derbi maçını izleyemeye giden Doğukan Güngör, Şerbo Fatih'in kısık sesinin özetidir😂

3. Geçtiğimiz gün derbi maçını izleyemeye giden Doğukan Güngör, Şerbo Fatih'in kısık sesinin özetidir😂
twitter.com

4. Siyah Kalp dizisi bir geldi pir geldi...

5. Şerbo Cemal hepimizi bir tedirgin etti, itiraf edin😂

5. Şerbo Cemal hepimizi bir tedirgin etti, itiraf edin😂
twitter.com
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6. Biraz da bacımla benim sohbetim😂

7. 😂

8. Sandık Kokusu'nun yıldızı goygoy malzemesi oldu😂

9. Ah Mustafa'm... (Nilay tonlaması ile okuyunuz😂)

9. Ah Mustafa'm... (Nilay tonlaması ile okuyunuz😂)
twitter.com

10. Biz bu hikayeyi bir yerden biliyoruz...

10. Biz bu hikayeyi bir yerden biliyoruz...
twitter.com
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11. Böyle kaldık ekran başında...

12. 😂

12. 😂
twitter.com

13. Çeyizimize alalım, lazım olur😂

13. Çeyizimize alalım, lazım olur😂
twitter.com

14. Cüneyd-san😂

14. Cüneyd-san😂
twitter.com

15. Beste'nin öleceği spoiler'ını unutmak isterken biz😂

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16. 😂

16. 😂
twitter.com

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