Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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3. Geçtiğimiz gün derbi maçını izleyemeye giden Doğukan Güngör, Şerbo Fatih'in kısık sesinin özetidir😂
5. Şerbo Cemal hepimizi bir tedirgin etti, itiraf edin😂
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9. Ah Mustafa'm... (Nilay tonlaması ile okuyunuz😂)
10. Biz bu hikayeyi bir yerden biliyoruz...
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12. 😂
13. Çeyizimize alalım, lazım olur😂
14. Cüneyd-san😂
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16. 😂
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