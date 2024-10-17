MasterChef Onur'un 17 Yaşındaki Haline Epey Şaşıracaksınız!
MasterChef Onur'un 17 Yaşındaki Haline Epey Şaşıracaksınız!
MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından Onur'un aşçılık mesleğine çok erken başladığını biliyoruz. Onur'un 17 yaşındayken bir gastronomi yarışmasındaki hali ise görenleri epey şaşırttı.
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MasterChef 2024 iddialı yarışmacılarıyla öne çıkarken bunlar arasında en popülerlerden biri hiç şüphesiz Onur!
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Haftalar boyu potaya girmeyen Onur ayrıca başarı sıralamasında birinciliği kimseye kolay kolay kaptırmıyor.
Şu an 31 yaşında olan Onur'un mesleğe 16 yaşında başladığını düşününce bu başarısı net bir şekilde anlaşılırken Onur'un 17 yaşındayken katıldığı bir gastronomi yarışmasından fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.
2010 yılında Tüyap Gastronomi Yarışması'na katılan Onur Üresin'in 17 yaşındaki halini aşağıda paylaşıyoruz:
Peki siz Onur'un değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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