Ten Meselesi: Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi ve Film Setlerinin Neden Yeşil Olduğunu Açıkladı
Ten Meselesi: Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi ve Film Setlerinin Neden Yeşil Olduğunu Açıkladı
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Televizyon ve sinema dünyasının arka planında yani setlerde neler neler olduğu hepimizin merak ettiği konular arasındadır. Mesela sokaktan şöyle rastgele birini çevirsek ilk merak ettiği şey dizi ve filmlerde neden yeşil ekran kullanıldığıdır.
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Sosyal medyada düşen set görüntülerinde bazen mavi rengin de kullanıldığını görüyoruz. Ama genellikle karşımıza çıkan yeşil oluyor. Peki neden?
Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta paylaştığı bir videoda bu soruya net bir cevap verdi. TikTok kullanıcılarının sorularını cevaplayan Yalçın verdiği cevapta, bu tekniğin temel mantığının arka planı dijital olarak değiştirmek olduğunu dile getirdi.
Bonus: Yeşil ekran deyince benim aklıma hep Erdal Bakkal'ın Samanyolu dizisine göndermesi geliyor. Sizin aklınıza ne geliyor? Yorumlara buyrun...
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Yeşil mübarek renk olduğu için başka neden olacaktı ki! Yeşil cami, yeşil pasaport, yeşil mercimek, yeşil kundura, yeşil cam şişe bira... 🤣