Taş Kağıt Makas, 'Unutmak' Üzerine Yapılan Harika Konuşmayla Final Yaptı!
Taş Kağıt Makas, 'Unutmak' Üzerine Yapılan Harika Konuşmayla Final Yaptı!
Geçtiğimiz sezon yayına başlayan Taş Kağıt Makas, yeni sezona veda eden ilk dizilerden biri oldu. Dizinin final sahnesinde geçen 'unutmak' üzerine konuşma, finale damga vurdu.
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Geçtiğimiz sezona büyük umutlarla başlayan Taş Kağıt Makas dizisi, bu sezon reytinglere kurban gitti ve final kararı aldı.
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Umut'un babasını aklamak için girdiği mücadeleyi izlediğimiz dizinin final sahnesinde Umut'u babasının yanında görmek izleyiciyi epey sevindirdi.
Umut ve Rıza arasında geçen 'unutmak' üzerine konuşma final bölümüne damga vurdu.
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