Yalı Çapkını Ferit'i Görmek İçin Yalının Önüne Yatan Kadının Çıldırtan Anları
Yalı Çapkını Ferit'i Görmek İçin Yalının Önüne Yatan Kadının Çıldırtan Anları
Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada beğeniyle izlenen Yalı Çapkını'nın Kazakistan'dan gelen izleyicisi yaptıklarıyla şoke etti. Dizinin çekildiği yalının önüne yatan kadın, güvenlik görevlisini çileden çıkardı.
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Yalnızca Türkiye'de değil dünyada fan kitlesi oluşan Yalı Çapkını, geçtiğimiz günlerden Kazakistan'dan gelen bir izleyici nedeniyle gündem oldu.
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TikTok kullanıcısı kadın, Yalı Çapkını'nda Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir'i görmek için yalının önünde resmen kamp kurup yerlere yattı.
Yerlere yatmakla kalmayan kadın, sürekli zile basıp bir de kapıya tırmanmaya çalışınca defalarca güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı.
Hayranlığı epey abartan kadın bu anları TikTok'ta paylaşırken videoya olumsuz yorumlar geldi.
İşte o anlar:
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