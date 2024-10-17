"İntihar Etme Nedeni Yok": Cansız Bedeni Bulunan Rojin'in Babasından Çarpıcı Açıklamalar
"İntihar Etme Nedeni Yok": Cansız Bedeni Bulunan Rojin'in Babasından Çarpıcı Açıklamalar
Van'da üniversite okuyan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni tam 18 gün sonra bulunmuştu. Söz konusu ölüm hakkında araştırmalar devam ederken Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan baba Nizamettin Kabaiş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Van'da üniversite okuyan Rojin Kabaiş'in kaybolduğu haberleri gündemi uzun süre meşgul etmiş ve ardından genç kızın cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.
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Rojin'in ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala araştırılırken Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan baba Nizamettin Kabaiş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Savaş Kurtbaba'nın da canlı yayın konuğu olduğu programda Rojin'e ne olduğu tartışılırken baba Nizamettin, kızının intihar etmediğini ve cinayete kurban gittiğini iddia etti.
"24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil."
"Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu."
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“Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı' yıpranmamıştı."
“Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil."
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