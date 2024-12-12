Ünlü Oyuncu Nilgün Belgün Taciz Edildiğini İtiraf Etti: "Yüz Bulamayınca İşime Son Verdi!"
Ünlü Oyuncu Nilgün Belgün Taciz Edildiğini İtiraf Etti: "Yüz Bulamayınca İşime Son Verdi!"
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Birçok kadın özel ve profesyonel hayatında tacize maruz kalıyor. Dizi sektöründe de ne yazık ki böyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Yabancı Damat dizisi ile tanıdığımız başarılı oyuncu Nilgün Belgün'den yıllar sonra taciz itirafı geldi. Belgün, bir yapımcı tarafından ahlaksız teklife maruz kaldığını açıkladı. Belgün Sabah gazetesinin haberine göre, ismini vermediği bu kişiyi reddettiği için işinden olduğunu da açıkladı.
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Yabancı Damat, Yalancı Yarim, Akasya Durağı gibi dizileri sevdiren başarılı oyuncu Nilgün Belgün'den yıllar sonra çok konuşulacak bir itiraf geldi.
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Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak; ancak tiyatroya büyük bir şevkle devam ediyor.
Röportajında kadın komedyen olmanın zorluklarını aştığını da söyleyen Belgün, "Ben ‘Kadından komedyen olmaz’ algısını yıktım. Etrafımıza bakınca kadın komedyenlerimizi görebiliyoruz. Benim başarım; ilk defa bir kadın komedyenin 12 yıldır aynı gösteri ile her oyunda sold out yapması. Benim başarım orada. Dolu salonlara oynuyorum, çok şükür." diye konuştu.
Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Belgün, bir yapımcı tarafından tacize maruz bırakıldığını da açıkladı. Belgün, itirafında bu kişinin kendisine kur yaptığını ancak karşılık bulamayınca rolüne son verdiğini de anlattı.
Belgün, bahsi geçen kişinin ismini vermedi ve her ne kadar zorluk yaşasa da bugüne kadar dimdik ayakta durduğunu da belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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