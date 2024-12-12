Ünlü Oyuncu Nilgün Belgün Taciz Edildiğini İtiraf Etti: "Yüz Bulamayınca İşime Son Verdi!"

Birçok kadın özel ve profesyonel hayatında tacize maruz kalıyor. Dizi sektöründe de ne yazık ki böyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Yabancı Damat dizisi ile tanıdığımız başarılı oyuncu Nilgün Belgün'den yıllar sonra taciz itirafı geldi. Belgün, bir yapımcı tarafından ahlaksız teklife maruz kaldığını açıkladı. Belgün Sabah gazetesinin haberine göre, ismini vermediği bu kişiyi reddettiği için işinden olduğunu da açıkladı.