Cüneyt Özdemir Squid Game İkinci Sezona İsyan Etti: "İçine Ancak Bu Kadar S*çılabilirdi!"

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı. Ancak tepkilerden anladığımız üzere kimse ilk sezondaki kadar beğenmedi. Hatta dizi Cüneyt Özdemir'i ağır konuşturdu. Yeni sezonu hepimiz gibi ilk çıktığı gün 26 Aralık'ta heyecanla izleyen Özdemir, Netflix'e gönderme de bulundu. Sosyal medyadan 'Squid Game'in 2. sezonundayım. Bir projenin içine ancak bu kadar s.çılabilir!' diye yazdı.