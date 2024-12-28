Cüneyt Özdemir Squid Game İkinci Sezona İsyan Etti: "İçine Ancak Bu Kadar S*çılabilirdi!"
Cüneyt Özdemir Squid Game İkinci Sezona İsyan Etti: "İçine Ancak Bu Kadar S*çılabilirdi!"
Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı. Ancak tepkilerden anladığımız üzere kimse ilk sezondaki kadar beğenmedi. Hatta dizi Cüneyt Özdemir'i ağır konuşturdu. Yeni sezonu hepimiz gibi ilk çıktığı gün 26 Aralık'ta heyecanla izleyen Özdemir, Netflix'e gönderme de bulundu. Sosyal medyadan 'Squid Game'in 2. sezonundayım. Bir projenin içine ancak bu kadar s.çılabilir!' diye yazdı.
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Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık günü yayınlandı.
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İlk sezon dolayısıyla izleyicinin beklentisi epey yüksekti ancak dizi beklediği takdiri toplayamadı.
Cüneyt Özdemir de diziyi ilk izleyenlerden biriydi. Özdemir, sosyal medyadan yaptığı yorumda Netflix'e gönderme yaptı.
"Squid Game ikinci sezon 2. bölümdeyim, harbiden küresel bir projenin ancak bu kadar içine s.çılabilir! Tebrikler Netfliks!" diye paylaştı.
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Dizinin 2. sezonunu izlediniz mi? Sizce haklı bir isyan mı? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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2. Sezon 5. bölümdeyim. Tabii ki ilk sezonun tadını vermiyor. Nihayetinde bir nevi kendini tekrar durumu söz konusu. Yine de izlenmeyecek bir yapım değil...
Ben beğendim. Insanlar bir acayip hakikaten.
Acayip eğlendim izlerken özellikle mor kafalı çocuğu🤣🤣