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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a Duygusal Veda!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a Duygusal Veda!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 22:34

Türk halk ve arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur’un vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Tayfur’a olan sevgisini dile getirdi. Bahçeli “O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı.” ifadeleriyle derin üzüntüsünü ifade etti. Ferdi Tayfur’un Adana’nın pamuk tarlalarından zirveye uzanan hayatını övgüyle anlatan Bahçeli “Mekânı cennet olsun” temennisinde bulundu. Ünlü sanatçının kaybı sanat ve siyaset dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un 79 yaşında hayatını kaybetmesi sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un 79 yaşında hayatını kaybetmesi sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefat haberinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefat haberinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Bahçeli mesajında Ferdi Tayfur’un hayatını ve sanatını överken şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli mesajında Ferdi Tayfur’un hayatını ve sanatını överken şu ifadeleri kullandı:

Devlet Bahçeli paylaşımında Regaib Kandili’nin idrak edildiği günlerde alınan bu acı haberin üzüntüsünü tarif edecek kelime bulmakta zorlandığını ifade etti.

Devlet Bahçeli paylaşımında Regaib Kandili’nin idrak edildiği günlerde alınan bu acı haberin üzüntüsünü tarif edecek kelime bulmakta zorlandığını ifade etti.

Tayfur’un kaybının yalnızca kendisini değil tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini belirtti.

Tayfur’un kaybının yalnızca kendisini değil tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Murat Kahraman

sen okadar şey yapma ya bundan sonra zaten şiwan perver dinlersin.

İronici

Seni bugün pkk ile görüşürken görünce benim de boğazım düğümlendi

tuncc

yok reis bi çay DEMle iyi gelir