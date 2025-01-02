Ne Çok İnsanın Hayatına Dokunmuş! Ferdi Tayfur'un Hayranları Hayatını Kaybeden Ustayı Bakın Nasıl Anlatmış?

Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı hem sanat dünyasını yasa boğdu hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şarkılarıyla hepimizin hayatının bir anına dokunan ustaya son kez veda ederken, sevenlerinin dünden bugüne Ferdi Baba'ya bıraktığı yorumları sizler için derledik.

Gelin Ferdi Tayfur, ne çok insanın hayatına türlü türlü yerlerden ve en derininden dokunmuş beraber görelim... 🙏