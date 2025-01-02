Ne Çok İnsanın Hayatına Dokunmuş! Ferdi Tayfur'un Hayranları Hayatını Kaybeden Ustayı Bakın Nasıl Anlatmış?
Ne Çok İnsanın Hayatına Dokunmuş! Ferdi Tayfur'un Hayranları Hayatını Kaybeden Ustayı Bakın Nasıl Anlatmış?
Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı hem sanat dünyasını yasa boğdu hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şarkılarıyla hepimizin hayatının bir anına dokunan ustaya son kez veda ederken, sevenlerinin dünden bugüne Ferdi Baba'ya bıraktığı yorumları sizler için derledik.
Gelin Ferdi Tayfur, ne çok insanın hayatına türlü türlü yerlerden ve en derininden dokunmuş beraber görelim... 🙏
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Arabesk müziğin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur, ne yazık ki 79 yaşında geçtiğimiz saatlerde aramızdan ayrıldı.
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7'den 70'e hepimizin gönlünde taht kuran, "Bana Sor", "İçim Yanar", "Huzurum Kalmadı", "Sabahçı Kahvesi", "Hatıran Yeter" ve daha niceleriyle her birimizi alıp başka diyarlara götüren Ferdi Tayfur'un vefat sanat dünyasını yasa boğdu.
Fakat öyle derin ki Ferdi Tayfur sevdası... Ona son kez veda ederken, hayranlarının gözünden Ferdi Tayfur'u anlatan, kimi yıllar önce kimi yakın zamanda yazılmış hüzün, aşk, mutluluk ve özlem dolu yorumları derlemek istedik.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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