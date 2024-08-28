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Habertürk TV Canlı Yayınında Tansiyon Yükseldi: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu Sinirlendiren Soru!

Habertürk TV Canlı Yayınında Tansiyon Yükseldi: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu Sinirlendiren Soru!

Habertürk TV Taksi Eyüp Aksu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 22:29

Habertürk TV canlı yayınına katılan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sunucu Esra Toptaş'ın 'Türkler taksi sayısındaki artış sonrası taksiye binebilecek mi?' sorusuna fena halde bozuldu. Aksu, Toptaş'a 'Siz genelleme yapıyorsunuz Esra hanım, sizin taksiye alerjiniz var' sözleriyle karşılık verdi. 

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Habertürk TV canlı yayınına katılan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'un kanayan yarası haline gelen taksi sorununa ilişkin açıklamalar yaptı.

Habertürk TV canlı yayınına katılan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'un kanayan yarası haline gelen taksi sorununa ilişkin açıklamalar yaptı.

Aksu, 2 bin 500 yeni taksinin yarın UKOME toplantısında alınan kararla trafiğe katılmasının beklendiğini söyledi.

Ancak programın bir bölümünde sunucu Esra Toptaş'ın taksi konusunda içini dökercesine kullandığı ifadeler deyim yerindeyse Eyüp Aksu'yu biraz köşeye sıkıştırdı.

Ancak programın bir bölümünde sunucu Esra Toptaş'ın taksi konusunda içini dökercesine kullandığı ifadeler deyim yerindeyse Eyüp Aksu'yu biraz köşeye sıkıştırdı.

Esra Toptaş, Eyüp Aksu'ya canlı yayında, "Şimdi yarın ticari taksi artınca ben taksiye binebilecek miyim? Ben Türk vatandaşı olduğum için binebilecek miyim? Biliyorsunuz almıyorlar" diye bir soru yöneltti.

Esra Toptaş, Eyüp Aksu'ya canlı yayında, "Şimdi yarın ticari taksi artınca ben taksiye binebilecek miyim? Ben Türk vatandaşı olduğum için binebilecek miyim? Biliyorsunuz almıyorlar" diye bir soru yöneltti.

Eyüp Aksu ise Toptaş'a "Siz genelleme yapıyorsunuz Esra hanım, sizin taksiye alerjiniz var" sözleriyle karşılık verdi.

Eyüp Aksu ise Toptaş'a "Siz genelleme yapıyorsunuz Esra hanım, sizin taksiye alerjiniz var" sözleriyle karşılık verdi.

İşte o anlar 👇

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