Habertürk TV Canlı Yayınında Tansiyon Yükseldi: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu Sinirlendiren Soru!

Habertürk TV canlı yayınına katılan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sunucu Esra Toptaş'ın 'Türkler taksi sayısındaki artış sonrası taksiye binebilecek mi?' sorusuna fena halde bozuldu. Aksu, Toptaş'a 'Siz genelleme yapıyorsunuz Esra hanım, sizin taksiye alerjiniz var' sözleriyle karşılık verdi.