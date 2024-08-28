Babaları Tarafından Katledilen 3 Çocuğun Cenazesinde İmam Helallik İsteyemedi: "Onlar Cennete Gidecek"
Babaları Tarafından Katledilen 3 Çocuğun Cenazesinde İmam Helallik İsteyemedi: "Onlar Cennete Gidecek"
İzmir'de psikolojik sorunları olan Vesim Şimşek, üç küçük çocuğunu ormanlık bir alanda vurarak öldürdü. Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için 'Onlar çocuktur cennete gideceklerdir' diyerek helallik almadı.
Ceylin, Cemre ve Nira’nın tabutlarına sarılan anne Naciye Şimşek ise “Annem hangi birinize yanayım' diye feryat etti.
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İzmir'de psikolojik sorunları olan Vesim Şimşek, çocukları 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek’i evlerine 2 kilometre mesafedeki zeytinliğe götürerek burada tabancayla vurmuştu.
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Daha sonra bir yakınını arayarak cinayeti itiraf eden ve intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı ancak ölmedi. Vurduğu çocuklardan üçü ise hayatını kaybetti.
İşlemlerinin ardından cenazeler anne tarafından morgdan teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Manisa’nın Salihli ilçesine götürüldü. Ceylin, Cemre ve Nira’nın tabutlarına sarılan anne Naciye Şimşek, “Annem hangi birinize yanayım. Nira'yı ortalarına gömsünler o kardeşlerini de korur.” diyerek gözyaşı döktü.
3 çocuğun cenazeleri ayrı ayrı kılınan namazla toprağa verilirken cenazede oldukça duygulandıran bir an da yaşandı.
Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi, 3 kız kardeş için "Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı.
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