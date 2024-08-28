Babaları Tarafından Katledilen 3 Çocuğun Cenazesinde İmam Helallik İsteyemedi: "Onlar Cennete Gidecek"

İzmir'de psikolojik sorunları olan Vesim Şimşek, üç küçük çocuğunu ormanlık bir alanda vurarak öldürdü. Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için 'Onlar çocuktur cennete gideceklerdir' diyerek helallik almadı.

Ceylin, Cemre ve Nira’nın tabutlarına sarılan anne Naciye Şimşek ise “Annem hangi birinize yanayım' diye feryat etti.