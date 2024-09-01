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Gazeteci Ferit Demir’den Narin Açıklaması: Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gözaltılar Olabilir!

Gazeteci Ferit Demir’den Narin Açıklaması: Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gözaltılar Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.09.2024 - 13:50

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. 

HALK TV Muhabiri Ferit Demir, Narin Güran soruşturmasında yeni gözaltıların olacağı bilgisini aktardı.

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21 Ağustos günü Kur'an kursuna giden, çıkışta evlerine dönmeyen Narin Güran'ı kendi imkanlarıyla arayan ailesi sonuca ulaşamadı.

21 Ağustos günü Kur'an kursuna giden, çıkışta evlerine dönmeyen Narin Güran'ı kendi imkanlarıyla arayan ailesi sonuca ulaşamadı.

Aynı gün saat 20:00'de Jandarma Karakoluna giden baba Arif Güran kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Aynı gün saat 20:00'de Jandarma Karakoluna giden baba Arif Güran kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

12 gündür haber alınmayan Narin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

12 gündür haber alınmayan Narin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aranmaya devam eden 8 yaşındaki Narin'in soruşturması sürüyor.

Aranmaya devam eden 8 yaşındaki Narin'in soruşturması sürüyor.

Bugün amcası S.G. gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada amca S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı

Bugün amcası S.G. gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada amca S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı
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HALK TV Muhabiri Ferit Demir, HALK TV yayınında son gelişmeleri aktardı.

HALK TV Muhabiri Ferit Demir, HALK TV yayınında son gelişmeleri aktardı.

Demir, son dakika gelişmelerini aktardı. Yeni gözaltıların beklendiğini söyledi. Demir, "Yeni gözaltılar olabilir. Savcılığın gözaltı süresini uzatması bekleniyor. Bugün yeni gelişmeler olabilir." dedi.

Demir, son dakika gelişmelerini aktardı. Yeni gözaltıların beklendiğini söyledi. Demir, "Yeni gözaltılar olabilir. Savcılığın gözaltı süresini uzatması bekleniyor. Bugün yeni gelişmeler olabilir." dedi.
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