Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Soruşturmasında Yeni Gelişme: Bu Kez Gözler Babasının Amcasında!
Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Soruşturmasında Yeni Gelişme: Bu Kez Gözler Babasının Amcasında!
21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’da kaybolan Narin’den günlerdir haber yok! Soruşturma kapsamında yüzlerce kişi ile görüşüldü, her yer ekipler tarafından aranıyor. 8 yaşındaki minik Narin'in nerede olduğu hala bulunamadı.
Soruşturma Narin'in amcası üzerine yoğunlaşmışken bir yeni gelişme daha yaşandı. Bu kez Narin'in babasının amcasının evi ve arabası arandı. Bölgede arama çalışmaları ve hareketlilik ise devam ediyor.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran’ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Güran’ı arama çalışmaları 13’üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.
Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.
Dün Güran’ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.
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Bugün çok sayıda askerin sevk edildiği bölgede ailelerin güvenlik amacıyla kamera taktırmaya başlaması dikkat çekmişti.
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