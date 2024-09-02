Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Soruşturmasında Yeni Gelişme: Bu Kez Gözler Babasının Amcasında!

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’da kaybolan Narin’den günlerdir haber yok! Soruşturma kapsamında yüzlerce kişi ile görüşüldü, her yer ekipler tarafından aranıyor. 8 yaşındaki minik Narin'in nerede olduğu hala bulunamadı.

Soruşturma Narin'in amcası üzerine yoğunlaşmışken bir yeni gelişme daha yaşandı. Bu kez Narin'in babasının amcasının evi ve arabası arandı. Bölgede arama çalışmaları ve hareketlilik ise devam ediyor.