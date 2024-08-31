“Devlet Kanun Çıkardı Köpekleri Öldürmek İçin” Diyerek Yavru Köpeği Dirgenle Öldürdü!
“Devlet Kanun Çıkardı Köpekleri Öldürmek İçin” Diyerek Yavru Köpeği Dirgenle Öldürdü!
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Murat Sefer Aksoy (65), dirgenin sivri uçları ile defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü.
O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan Aksoy tutuklandı. 65 yaşındaki şahıs, köpeği öldürürken kendisini videoya çekenlere “Devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için” diye bağırdı.
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Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Murat Sefer Aksoy, yol kenarında bulunan bir yavru köpeğe saldırdı.
Elinde toprak yumuşatmak, çimleri havalandırmak, saman ve gübre taşımak gibi amaçlarla kullanılan tarım aleti dirgen bulunan Aksoy, bir yandan ayağı ile yavru köpeğin boynuna bastı, bir yandan da dirgenin sivri uçlarını hayvanın vücuduna sapladı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; Aksoy'un dirgeni hayvana defalarca sapladığı görüldü. Vatandaşların tepkisine aldırmayıp, çevredekilere hakaret yağdıran Aksoy “Devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için” dedi. Çimenceğiz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen Aksoy, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Sefer Aksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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