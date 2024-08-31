“Devlet Kanun Çıkardı Köpekleri Öldürmek İçin” Diyerek Yavru Köpeği Dirgenle Öldürdü!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Murat Sefer Aksoy (65), dirgenin sivri uçları ile defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü.

O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan Aksoy tutuklandı. 65 yaşındaki şahıs, köpeği öldürürken kendisini videoya çekenlere “Devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için” diye bağırdı.