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Diyarbakır'da Kaybolan ve 11 Gündür Bulunamayan Narin Güran Hakkında Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Açıklama

Diyarbakır'da Kaybolan ve 11 Gündür Bulunamayan Narin Güran Hakkında Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.08.2024 - 18:59 Son Güncelleme: 31.08.2024 - 19:38

Türkiye'de herkesin gözü kulağı Diyarbakır'dan, 11 gündür kayıp olan Narin'den gelecek olan haberde. Her gün, kaybolan Narin ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkarken ünlü isimlerin yorumları da geliyor. 

Şarkıcı Yeşim Salkım da Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan Narin hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

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Türkiye'nin gündeminde günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran var!

Türkiye'nin gündeminde günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran var!

Tüm ekipler gece gündüz Narin’i arıyor ancak 11 gündür kendisinden tek bir haber dahi yok.

Tüm ekipler gece gündüz Narin’i arıyor ancak 11 gündür kendisinden tek bir haber dahi yok.

Soruşturma kapsamına aile üyeleri ve köy muhtarının ifadeleri de alındı.

Soruşturma kapsamına aile üyeleri ve köy muhtarının ifadeleri de alındı.

Narin’i yetkililer arıyor, tüm Türkiye’nin de kulağı gelecek umutlu bir haberde.

Narin’i yetkililer arıyor, tüm Türkiye’nin de kulağı gelecek umutlu bir haberde.

Geçtiğimiz günlerde Narin hakkında söyledikleri sosyal medyada uzun süre konuşulan isimlerden biri olan şarkıcı Yeşim Salkım’dan Narin hakkında bir açıklama daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde Narin hakkında söyledikleri sosyal medyada uzun süre konuşulan isimlerden biri olan şarkıcı Yeşim Salkım’dan Narin hakkında bir açıklama daha geldi.
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Emel

Haklısın evet sadece üremeye programlılar. Baksana 6 tane yapmışlar, anca büyütüyorlar dicem onu da becerememişler. Yetiştirmek hak getire zaten öyle bir alt... Devamını Gör