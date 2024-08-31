Diyarbakır'da Kaybolan ve 11 Gündür Bulunamayan Narin Güran Hakkında Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Açıklama

Türkiye'de herkesin gözü kulağı Diyarbakır'dan, 11 gündür kayıp olan Narin'den gelecek olan haberde. Her gün, kaybolan Narin ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkarken ünlü isimlerin yorumları da geliyor.

Şarkıcı Yeşim Salkım da Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan Narin hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.