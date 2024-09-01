Kayıp Narin'i Arama Çalışmaları Sürüyor: Amcanın Gözaltı Süresi Uzadı
Kayıp Narin'i Arama Çalışmaları Sürüyor: Amcanın Gözaltı Süresi Uzadı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Kur’an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları, 12. gününde komandoların desteğiyle devam ediyor.
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21 Ağustos'ta öğleden sonra Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kur’an kursuna giden Narin Güran evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yapmaya başladı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Narin’in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 civarında jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.
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O andan itibaren adeta tüm Türkiye Narin için seferber oldu. 12. gününde hala Narin bulunamazken ortaya çıkan ipuçları Narin'in bulunmasına dair umut oluyor.
Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18) kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı belirlenemediği için E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken, Narin’in amcası ve kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. de gözaltına alındı. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği bildirildi. S.G.'nin işlemleri ise devam ediyor.
Halk TV'den Ferit Demir ise yeni bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Ferit Demir, "Yeni gözaltılar olabilir. Savcılığın gözaltı süresini uzatması bekleniyor. Bugün yeni gelişmeler olabilir" dedi.
Narin Güran'ın amcası S.G., yürütülen soruşturmada telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkmıştı. Bu durumun ardından amca S.G.'nin gözaltı süresi uzatıldığı öğrenildi.
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