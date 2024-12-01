Vejetaryen ve Vegan Ürünlere Etiket Ayarı! İfadeler Tamamen Değişiyor!
Vejetaryen ve Vegan Ürünlere Etiket Ayarı! İfadeler Tamamen Değişiyor!
Gıda işletmelerinin uyması gereken kurallara yönelik kılavuz güncellendi. 'Vejetaryen/vegan' kavramlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler dikkati çekti. Düzenlemeyle vejetaryen, vegan beslenme biçiminin “yetişkin bireylerin hür iradesiyle karar vermesi gereken bir husus olduğu' vurgusu yapıldı. Ayrıca süt ve süt ürünleri etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelere yer verilemeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemelerle gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kapsamda süt ve süt bileşenleri kullanılmadan tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde süt-peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek.
Vegan tüketicilere yönelik gıdaların adı ve markası dahil olmak üzere etiketinde, hayvansal gıdalara ait ifade ve görsellerle, bu ifadeleri çağrıştıracak ifade ve görsellerin kullanılması da yasak olacak.
Süt ve süt ürünleri etiketinde "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik" ve "yüzde 100" gibi ifadelere yer verilemeyecek.
Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavaya ayar geldi. Bu baklavalarda "yer fıstıklı" ifadesi kullanılacak, sadece "fıstıklı" ifadesi yer almayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplu tüketim yerlerinde sunulan vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdalar için “vejetaryenler/ veganlar için uygundur” beyanları ve görseller, menülerde, broşürlerde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde yer alacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın