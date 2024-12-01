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Vejetaryen ve Vegan Ürünlere Etiket Ayarı! İfadeler Tamamen Değişiyor!

Vejetaryen ve Vegan Ürünlere Etiket Ayarı! İfadeler Tamamen Değişiyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
01.12.2024 - 12:51 Son Güncelleme: 01.12.2024 - 12:54

Gıda işletmelerinin uyması gereken kurallara yönelik kılavuz güncellendi. 'Vejetaryen/vegan' kavramlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler dikkati çekti. Düzenlemeyle vejetaryen, vegan beslenme biçiminin “yetişkin bireylerin hür iradesiyle karar vermesi gereken bir husus olduğu' vurgusu yapıldı. Ayrıca süt ve süt ürünleri etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelere yer verilemeyecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemelerle gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemelerle gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi.

Bu kapsamda süt ve süt bileşenleri kullanılmadan tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde süt-peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek.

Bu kapsamda süt ve süt bileşenleri kullanılmadan tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde süt-peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek.

Vegan tüketicilere yönelik gıdaların adı ve markası dahil olmak üzere etiketinde, hayvansal gıdalara ait ifade ve görsellerle, bu ifadeleri çağrıştıracak ifade ve görsellerin kullanılması da yasak olacak.

Vegan tüketicilere yönelik gıdaların adı ve markası dahil olmak üzere etiketinde, hayvansal gıdalara ait ifade ve görsellerle, bu ifadeleri çağrıştıracak ifade ve görsellerin kullanılması da yasak olacak.

Etiketlerde, “et tadında, tereyağı tadında, tavuk lezzetinde, balık lezzetinde” gibi ifadelerin kullanılması da artık yasak.

Süt ve süt ürünleri etiketinde "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik" ve "yüzde 100" gibi ifadelere yer verilemeyecek.

Süt ve süt ürünleri etiketinde "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik" ve "yüzde 100" gibi ifadelere yer verilemeyecek.

Soya, yulaf, badem, fındık ve benzeri kullanılarak üretilen içeceklerde “süt” ifadesine yer verilmeyecek. 

Bu gıdaların adlandırılmasında “süt” yerine “içecek” ifadesi kullanılacak.

Bu içeceklerde “süt ve süt ürünü içermez” denilmeyecek ancak “laktoz içermez” ifadesi kullanılabilecek.

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavaya ayar geldi. Bu baklavalarda "yer fıstıklı" ifadesi kullanılacak, sadece "fıstıklı" ifadesi yer almayacak.

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavaya ayar geldi. Bu baklavalarda "yer fıstıklı" ifadesi kullanılacak, sadece "fıstıklı" ifadesi yer almayacak.
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Toplu tüketim yerlerinde sunulan vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdalar için “vejetaryenler/ veganlar için uygundur” beyanları ve görseller, menülerde, broşürlerde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde yer alacak.

Toplu tüketim yerlerinde sunulan vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdalar için “vejetaryenler/ veganlar için uygundur” beyanları ve görseller, menülerde, broşürlerde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde yer alacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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