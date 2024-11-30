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Suriye'de Neler Oluyor? Suriye’de Darbe İddiaları: Devlet Televizyonu Yayını Kesti

Suriye'de Neler Oluyor? Suriye’de Darbe İddiaları: Devlet Televizyonu Yayını Kesti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.11.2024 - 21:45 Son Güncelleme: 30.11.2024 - 22:32

Suriye’de silah sesleri yükselmeye başladı. Ülkede Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı silahlı gruplar, karşılaştıkları büyük bir direniş olmadan Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Ülkenin ikinci en büyük şehri olan Halep'e giriş yapan gruplar, birçok mahallede hakimiyet kurarak kentin büyük bölümünü denetimleri altına aldı. Halep'te gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden silahlı gruplar, kontrol altına aldıkları bölgelerde güvenlik önlemleri alarak denetim sağlıyor. 

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Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı. Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı. Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.

Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı. Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed güçleri, rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişine destek veren göstericilere ateş açtı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, Dera'nın İnhıl bölgesinde onlarca kişi, rejim karşıtı grupların ilerleyişine destek için toplandı. Rejim güçleri, gösteriyi dağıtmak için ateş açtı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed güçleri, rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişine destek veren göstericilere ateş açtı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, Dera'nın İnhıl bölgesinde onlarca kişi, rejim karşıtı grupların ilerleyişine destek için toplandı. Rejim güçleri, gösteriyi dağıtmak için ateş açtı.

NELER OLMUŞTU?

NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye’deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye’deki güvenlik gelişmelerinin Irak’a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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