Suriye'de Neler Oluyor? Suriye’de Darbe İddiaları: Devlet Televizyonu Yayını Kesti
Suriye'de Neler Oluyor? Suriye’de Darbe İddiaları: Devlet Televizyonu Yayını Kesti
Suriye’de silah sesleri yükselmeye başladı. Ülkede Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı silahlı gruplar, karşılaştıkları büyük bir direniş olmadan Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Ülkenin ikinci en büyük şehri olan Halep'e giriş yapan gruplar, birçok mahallede hakimiyet kurarak kentin büyük bölümünü denetimleri altına aldı. Halep'te gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden silahlı gruplar, kontrol altına aldıkları bölgelerde güvenlik önlemleri alarak denetim sağlıyor.
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Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı. Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.
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Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed güçleri, rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişine destek veren göstericilere ateş açtı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, Dera'nın İnhıl bölgesinde onlarca kişi, rejim karşıtı grupların ilerleyişine destek için toplandı. Rejim güçleri, gösteriyi dağıtmak için ateş açtı.
NELER OLMUŞTU?
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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