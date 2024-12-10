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Devrik Lider Beşar Esad'ın Film Koleksiyonu Sinefillerin Radarına Yakalandı

Devrik Lider Beşar Esad'ın Film Koleksiyonu Sinefillerin Radarına Yakalandı

film Beşar Esad
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
10.12.2024 - 11:50

Suriye'deki Esad rejimi 8 Aralık 2024 tarihinde devrildi. Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından sosyal medyada onun hakkında birçok goygoyvari bilgi paylaşıldı. Onlardan biri de devrik liderin film koleksiyonu. X/Twitter'da @burakwideshut, Beşar Esad'ın film koleksiyonunu gösteren bir paylaşım yaptı. Paylaşıma birbirinden goygoy dolu yorumlar geldi.

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8 Aralık 2024 tarihinde dünya gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Suriye'deki Beşar Esad rejimi, muhalefetin saldırıları sonucu devrildi. Böylece 1971 yılından beri ülkeyi yöneten Esad ailesinin yönetimine son verildi.

8 Aralık 2024 tarihinde dünya gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Suriye'deki Beşar Esad rejimi, muhalefetin saldırıları sonucu devrildi. Böylece 1971 yılından beri ülkeyi yöneten Esad ailesinin yönetimine son verildi.

Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından Esad ailesiyle ilgili birbirinden ilginç detaylar sosyal medyada paylaşıldı. Esad'ın kaçarken yanında götürdüğü serveti ve lüks otomobil koleksiyonu bunlardan bazılarıydı.

Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından Esad ailesiyle ilgili birbirinden ilginç detaylar sosyal medyada paylaşıldı. Esad'ın kaçarken yanında götürdüğü serveti ve lüks otomobil koleksiyonu bunlardan bazılarıydı.

Sinefil aleminde ise Beşar Esad'ın film koleksiyonu gündem oldu. Pek çok sosyal medya hesabı devrik liderin sevdiği filmleri paylaştı.

Sinefil aleminde ise Beşar Esad'ın film koleksiyonu gündem oldu. Pek çok sosyal medya hesabı devrik liderin sevdiği filmleri paylaştı.

X/Twitter'da @burakwideshut ise o koleksiyonu "Hayatımda daha genel izleyici birisini görmedim" diyerek gösterdi. Filmler arasında Borat (2006), Last Vegas (2013) ve Hot Pursuit (2015) filmleri dikkat çekti.

X/Twitter'da @burakwideshut ise o koleksiyonu "Hayatımda daha genel izleyici birisini görmedim" diyerek gösterdi. Filmler arasında Borat (2006), Last Vegas (2013) ve Hot Pursuit (2015) filmleri dikkat çekti.
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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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