Arnavutluk'ta TikTok Sebebiyle İşlenen Akran Cinayeti TikTok'u Yasaklattı
Arnavutluk'ta TikTok Sebebiyle İşlenen Akran Cinayeti TikTok'u Yasaklattı
TikTok ortaya çıktığı ilk günden beri tartışılıyor. ABD'deki yasalarla kısıtlanmaya çalışılan TikTok'un adı Arnavutluk'ta da yasaklarla geçiyor. 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan TikTok kavgası Arnavutluk yasalarını da harekete geçirdi. Toplumda infial yaratan olayda Arnavutluk halkı da ikiye bölündü. Başbakan Rama da 'çocuklarımız TikTok ve diğerleri tarafından rehin alındı' dedi.
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TikTok'un tartışmalı süreçlerine Arnavutluk'tan da akran cinayeti eklendi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda, 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım tarihinde bir başka öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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Olayın, öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyada başladığı iddia edildi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi platformları yasaklamayı tartıştıklarını ifade etti.
Başbakan, sosyal medya korkuları nedeniyle veli grupları ve öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından harekete geçtiğini duyurmuştu.
Rama , "Bir yıl boyunca herkes için tamamen kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak" dedi.
Rama, sosyal medyayı ve özellikle TikTok'u okul içinde ve dışında gençler arasındaki şiddeti körüklemekten sorumlu tuttu.
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Rama, "Bugünün sorunu çocuklarımız değil, bugünün sorunu biziz, bugünün sorunu toplumumuz, bugünün sorunu TikTok ve çocuklarımızı rehin alan diğer tüm platformlardır" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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