Arnavutluk'ta TikTok Sebebiyle İşlenen Akran Cinayeti TikTok'u Yasaklattı

TikTok ortaya çıktığı ilk günden beri tartışılıyor. ABD'deki yasalarla kısıtlanmaya çalışılan TikTok'un adı Arnavutluk'ta da yasaklarla geçiyor. 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan TikTok kavgası Arnavutluk yasalarını da harekete geçirdi. Toplumda infial yaratan olayda Arnavutluk halkı da ikiye bölündü. Başbakan Rama da 'çocuklarımız TikTok ve diğerleri tarafından rehin alındı' dedi.