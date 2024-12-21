İstatistikler Açıklandı, En Çok Kaza Yapılan Yol Belli Oldu: Basın Ekspres Yolu Zirvede

Radyo Trafik'ta yayınlanan bir istatistikle İstanbul'da en çok kaza yapılan yolu açıkladı. Radyo Trafik Yolda istatistiklerine göre, İstanbul'da 2024 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 16 bin 483 kaza meydana geldi..Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından alınan veriler doğrultusunda belirlenen istatistiklerde en çok kaza yapılan yol da belirlendi. Kazalarda 49 ölüm meydana geldi. Ayrıca 1811 kişi de bu kazalarda yaralandı.