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İstatistikler Açıklandı, En Çok Kaza Yapılan Yol Belli Oldu: Basın Ekspres Yolu Zirvede

İstatistikler Açıklandı, En Çok Kaza Yapılan Yol Belli Oldu: Basın Ekspres Yolu Zirvede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2024 - 20:44

Radyo Trafik'ta yayınlanan bir istatistikle İstanbul'da en çok kaza yapılan yolu açıkladı. Radyo Trafik Yolda istatistiklerine göre, İstanbul'da 2024 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 16 bin 483 kaza meydana geldi..Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından alınan veriler doğrultusunda belirlenen istatistiklerde en çok kaza yapılan yol da belirlendi. Kazalarda 49 ölüm meydana geldi. Ayrıca 1811 kişi de bu kazalarda yaralandı.

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Radyo Trafik Yolda, istatistiklerden elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı. 16 bin 483 kaza ile ilgili verilerde en çok kaza olan yol da belli oldu.

Radyo Trafik Yolda, istatistiklerden elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı. 16 bin 483 kaza ile ilgili verilerde en çok kaza olan yol da belli oldu.

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına, 2024 yılında en çok kaza girilen yer Basın Ekspres oldu. Basın Ekspres’te 466 kaza gerçekleşti.

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına, 2024 yılında en çok kaza girilen yer Basın Ekspres oldu. Basın Ekspres’te 466 kaza gerçekleşti.

2024 yılında kazalar aylara göre incelendiğinde, en çok kazanın ekim ayında meydana geldiği tespit edildi. Ekim ayında toplam 1.596 kaza kaydedildi. Bu kazalardan 6’sı ölümlü, 221’i ise yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında kazalar aylara göre incelendiğinde, en çok kazanın ekim ayında meydana geldiği tespit edildi. Ekim ayında toplam 1.596 kaza kaydedildi. Bu kazalardan 6’sı ölümlü, 221’i ise yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.

En az kaza yapılan ay ise ocak oldu. Toplam bin 228 kaza kaydedilen aydaki kazaların 4’ü ölümlü, 95’i yaralanmalı oldu.

En az kaza yapılan ay ise ocak oldu. Toplam bin 228 kaza kaydedilen aydaki kazaların 4’ü ölümlü, 95’i yaralanmalı oldu.

Basın Ekspres'in zirvede olduğu en çok kaza yapılan yol listesinde öne çıkan diğer konumlar ise şöyle oldu:

Basın Ekspres'in zirvede olduğu en çok kaza yapılan yol listesinde öne çıkan diğer konumlar ise şöyle oldu:

  • Basın Ekspres: 466 kaza

  • D100 Merter-İncirli: 351 kaza

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 287 kaza

  • D100 Avcılar: 255 kaza

  • TEM Halkalı-Altınşehir: 252 kaza

  • D100 Şirinevler-Yenibosna: 248 kaza

  • D100 Küçükçekmece: 227 kaza

  • TEM Seyrantepe-Hasdal: 226 kaza

  • D100 Haramidere: 224 kaza

  • FSM Köprüsü: 216 kaza

  • D100 Maltepe: 207 kaza

  • TEM Ispartakule-Bahçeşehir: 196 kaza

  • TEM Mahmutbey: 191 kaza

  • D100 Beylikdüzü: 185 kaza

  • Esenyurt Bağlantı Yolu: 168 kaza

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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