İstatistikler Açıklandı, En Çok Kaza Yapılan Yol Belli Oldu: Basın Ekspres Yolu Zirvede
İstatistikler Açıklandı, En Çok Kaza Yapılan Yol Belli Oldu: Basın Ekspres Yolu Zirvede
Radyo Trafik'ta yayınlanan bir istatistikle İstanbul'da en çok kaza yapılan yolu açıkladı. Radyo Trafik Yolda istatistiklerine göre, İstanbul'da 2024 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 16 bin 483 kaza meydana geldi..Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından alınan veriler doğrultusunda belirlenen istatistiklerde en çok kaza yapılan yol da belirlendi. Kazalarda 49 ölüm meydana geldi. Ayrıca 1811 kişi de bu kazalarda yaralandı.
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Radyo Trafik Yolda, istatistiklerden elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı. 16 bin 483 kaza ile ilgili verilerde en çok kaza olan yol da belli oldu.
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Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına, 2024 yılında en çok kaza girilen yer Basın Ekspres oldu. Basın Ekspres’te 466 kaza gerçekleşti.
2024 yılında kazalar aylara göre incelendiğinde, en çok kazanın ekim ayında meydana geldiği tespit edildi. Ekim ayında toplam 1.596 kaza kaydedildi. Bu kazalardan 6’sı ölümlü, 221’i ise yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.
En az kaza yapılan ay ise ocak oldu. Toplam bin 228 kaza kaydedilen aydaki kazaların 4’ü ölümlü, 95’i yaralanmalı oldu.
Basın Ekspres'in zirvede olduğu en çok kaza yapılan yol listesinde öne çıkan diğer konumlar ise şöyle oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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