Kandilli Rasathanesi İstanbul'da Yaşanan Depremi Açıkladı: 3.0 Şiddetinde Deprem Oldu

Akşam saatlerinde İstanbul depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Avcılar oldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedilen deprem için herhangi bir olumsuz durum raporlanmadı. 13 kilometre derinlikteki deprem İstanbulluları korkutsa da şiddetinin yüksek olmaması vatandaşları rahatlattı. Kandilli Rasathanesi 3.0 olarak depremin şiddetini açıkladı. İşte detaylar...