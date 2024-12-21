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Kandilli Rasathanesi İstanbul'da Yaşanan Depremi Açıkladı: 3.0 Şiddetinde Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi İstanbul'da Yaşanan Depremi Açıkladı: 3.0 Şiddetinde Deprem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2024 - 21:04 Son Güncelleme: 21.12.2024 - 21:07

Akşam saatlerinde İstanbul depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Avcılar oldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedilen deprem için herhangi bir olumsuz durum raporlanmadı. 13 kilometre derinlikteki deprem İstanbulluları korkutsa da şiddetinin yüksek olmaması vatandaşları rahatlattı. Kandilli Rasathanesi 3.0 olarak depremin şiddetini açıkladı. İşte detaylar...

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Kandilli Rasathanesi, İstanbullulara küçük çaplı bir korku yaşatan depremle ilgili açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbullulara küçük çaplı bir korku yaşatan depremle ilgili açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul Avcılar merkez üssü olarak açıklarken, depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul Avcılar merkez üssü olarak açıklarken, depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin şiddeti ise 3.0 olarak açıklandı. Depremle ilgili şu ana dek olumsuz bir durum raporlanmadı.

Depremin şiddeti ise 3.0 olarak açıklandı. Depremle ilgili şu ana dek olumsuz bir durum raporlanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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