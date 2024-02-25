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Beklenmedik Ölümleriyle Herkesi Yasa Boğan ve Hayranlarını Derin Hüzne Sürükleyen 15 Ünlü

Beklenmedik Ölümleriyle Herkesi Yasa Boğan ve Hayranlarını Derin Hüzne Sürükleyen 15 Ünlü

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 17:31

Bazılarının aramızdan ayrıldığına inanmak hala çok zor... Reddit kullanıcıları onları en sarsan ünlü vefatlarını paylaştı. Birçoğuna siz de hak vereceksiniz. 😔

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/elizabeth_co...
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1. Matthew Perry (1969 - 2023)

1. Matthew Perry (1969 - 2023)

Friends gençliğimin büyük bir parçasıydı. O öldüğünde bir arkadaşımı kaybetmiş gibi hissetmiştim.

2. Mac Miller (1992 - 2018)

2. Mac Miller (1992 - 2018)

Onun yeni hayranı olmuştum ve habere inanamamıştım. Müziği muhteşemdi, bugün yaşasaydı harika işlere imza atacağına şüphem yoktu.

3. Robin Williams (1951 - 2014)

3. Robin Williams (1951 - 2014)

Vefatı tüm çocukluğumun kaybolması gibiydi. En karanlık zamanlarda bile kahkaha attırmış bir isimdi.

4. Alan Rickman (1946 - 2016)

4. Alan Rickman (1946 - 2016)

Birkaç ayda bir onun hayatta olmadığı aklıma geliyor ve ilk kez duymuş gibi hüzne boğuluyorum.

5. Brittany Murphy (1977 - 2009)

5. Brittany Murphy (1977 - 2009)

Gerçek bir yıldızı kaybettik. Bugün hayatta olsaydı birbirinden muhteşem işlere imza atardı. 

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6. Chester Bennington (1976 - 2017)

6. Chester Bennington (1976 - 2017)

Linkin Park sayesinde çok zor zamanları atlattım. Müzikleri mental sağlığım yerlerdeyken bana güç verdi. 

7. Chadwick Boseman (1976 - 2020)

7. Chadwick Boseman (1976 - 2020)

Duyduğumda adeta yıkılmıştım. Hep Black Panther olarak hatırlanacak.

8. Betty White (1922 - 2021)

8. Betty White (1922 - 2021)

Tanıdığım en kibar ruha sahip insandı. İnsanları ve hayvanları mutlu etmek için yaşadı.

9. Selena Quintanilla

9. Selena Quintanilla

Hala şarkılarını duyduğumda ağlıyorum. Ölümüyle kafada soru işaretleri bıraktı; ne kadar acı ve anlamsız bir kayıp. Parlak bir yıldızdı. Keşke hala bizimle beraber olsaydı.

10. Heath Ledger (1979 - 2008)

10. Heath Ledger (1979 - 2008)

Hala filmlerini izlemekte zorlanıyorum. Kariyerinin zirvesindeyken aramızdan ayrıldı. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmayı hak ediyordu.

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11. Prenses Diana (1961 - 1997)

11. Prenses Diana (1961 - 1997)

Ölüm haberini ilk duyduğumda yaptığım şeyi hatırlıyorum. O an zaman durmuştu adeta.

12. David Bowie (1947 - 2016)

12. David Bowie (1947 - 2016)

Öldüğü yıl birçok başka ünlünün konserine gittim ve hepsi de onu anmak için onun şarkılarından birini söylemişti. Çok başka biriydi.

13. Naya Rivera (1987 - 2020)

13. Naya Rivera (1987 - 2020)

Glee dizisindeki rolüyle çok kişiye ilham olmuştu. Trajik ölüm hikayesi dahi ne kadar özverili bir insan olduğunu gösteriyor.

14. Amy Winehouse (1983 - 2011)

14. Amy Winehouse (1983 - 2011)

Yaşarken değeri bilinmeyen, ölünce herkesin sevdiği bir isim oldu. Ancak ben onu tanıdığım süre boyunca hep dinlemiş olabilmeyi ayrıcalık sayıyorum.

15. Angus Cloud (1998 - 2023)

15. Angus Cloud (1998 - 2023)

Euphoria dizisinde tanımıştım. Hem rolüyle hem de gerçek hayatta hepimizin sevgisini kazandı. Onu özleyeceğiz.

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