Beklenmedik Ölümleriyle Herkesi Yasa Boğan ve Hayranlarını Derin Hüzne Sürükleyen 15 Ünlü
Beklenmedik Ölümleriyle Herkesi Yasa Boğan ve Hayranlarını Derin Hüzne Sürükleyen 15 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/elizabeth_co...
Bazılarının aramızdan ayrıldığına inanmak hala çok zor... Reddit kullanıcıları onları en sarsan ünlü vefatlarını paylaştı. Birçoğuna siz de hak vereceksiniz. 😔
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Matthew Perry (1969 - 2023)
2. Mac Miller (1992 - 2018)
3. Robin Williams (1951 - 2014)
4. Alan Rickman (1946 - 2016)
5. Brittany Murphy (1977 - 2009)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Chester Bennington (1976 - 2017)
7. Chadwick Boseman (1976 - 2020)
8. Betty White (1922 - 2021)
9. Selena Quintanilla
10. Heath Ledger (1979 - 2008)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Prenses Diana (1961 - 1997)
12. David Bowie (1947 - 2016)
13. Naya Rivera (1987 - 2020)
14. Amy Winehouse (1983 - 2011)
15. Angus Cloud (1998 - 2023)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda