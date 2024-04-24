Milano Gece Yarısından Sonra Dondurma ve Pizza Satışını Yasaklamaya Hazırlanıyor
Milano Gece Yarısından Sonra Dondurma ve Pizza Satışını Yasaklamaya Hazırlanıyor
İtalya'nın milano şehri, gece yarısından sonra pizza ve dondurma satışını yasaklamak için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor.
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İtalya'nın Milano şehri enteresan bir yasağın eşiğinde: Gece yarısından sonra dondurma ve atıştırmalıkların satışının yasaklanması için yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor.
Bu yasağın hazırlanmasındaki amaç ise şehirde yaşayanların "huzur ve sağlığını" korumak.
Bu sayede akşamları yerel halkı rahatsız eden sokak kalabalığının azalması bekleniyor.
Söz konusu tasarının kabul edilmesi halinde yasak önümüzdeki ay yürürlüğe girecek.
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