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Milano Gece Yarısından Sonra Dondurma ve Pizza Satışını Yasaklamaya Hazırlanıyor

Milano Gece Yarısından Sonra Dondurma ve Pizza Satışını Yasaklamaya Hazırlanıyor

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 15:40

İtalya'nın milano şehri, gece yarısından sonra pizza ve dondurma satışını yasaklamak için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor.

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İtalya'nın Milano şehri enteresan bir yasağın eşiğinde: Gece yarısından sonra dondurma ve atıştırmalıkların satışının yasaklanması için yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

İtalya'nın Milano şehri enteresan bir yasağın eşiğinde: Gece yarısından sonra dondurma ve atıştırmalıkların satışının yasaklanması için yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

Bu yasağın hazırlanmasındaki amaç ise şehirde yaşayanların "huzur ve sağlığını" korumak.

Bu yasağın hazırlanmasındaki amaç ise şehirde yaşayanların "huzur ve sağlığını" korumak.

Bu sayede akşamları yerel halkı rahatsız eden sokak kalabalığının azalması bekleniyor.

Bu sayede akşamları yerel halkı rahatsız eden sokak kalabalığının azalması bekleniyor.

Pizza ve içecekler de dahil olmak üzere tüm paket yiyeceklerin satışının hafta içi gece 12: 30'dan sonra, hafta sonları ve resmi tatillerde ise gece 1:30'dan sonra yasaklanması düşünülüyor.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi halinde yasak önümüzdeki ay yürürlüğe girecek.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi halinde yasak önümüzdeki ay yürürlüğe girecek.

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