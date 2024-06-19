Uzman Onaylı! Elma Sirkesinin Hiç Bilmediğiniz Mucizevi Faydaları
Uzman Onaylı! Elma Sirkesinin Hiç Bilmediğiniz Mucizevi Faydaları
Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/...
ABD tarım bakanlığının desteğiyle yürütülen bir araştırmanın sonuçları elma sirkesinin antimikrobiyal ve antioksidan etkileri de dahil olmak üzere faydalı sağlık özelliklerine sahip olabileceğini göstermektedir. Hadi elma sirkesinin yararlarını detaylıca öğrenelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Elma sirkesinin kilo kaybına yardımcı olmak, kolesterolü düşürmek, kan şekeri seviyelerini düşürmek ve diyabet semptomlarını iyileştirmek de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunduğuna inanılmaktadır.
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Elma sirkesindeki birincil aktif madde, sirkenin yaklaşık %5'ini oluşturan asetik asittir. Bu asidin elma sirkesinin sağlığa olan faydalarının çoğundan sorumlu olduğu düşünülmektedir.
Elma sirkesi zararlı bakterileri öldürebilir ve tarihsel olarak temizlik, dezenfeksiyon ve çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılmıştır.
Elma sirkesi kan şekeri seviyelerini düşürerek ve insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabetin yönetilmesine yardımcı olabilir.
Araştırmalar elma sirkesinin tokluk hissini artırarak kalori alımının azalmasına ve kilo kaybına yol açabileceğini göstermektedir.
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Elma sirkesi, kolesterol ve trigliserit seviyelerini olumlu yönde etkileyerek kalp sağlığını iyileştirebilir, ancak bu çalışmaların çoğu hayvan bazlıdır.
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