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Uzman Onaylı! Elma Sirkesinin Hiç Bilmediğiniz Mucizevi Faydaları

Uzman Onaylı! Elma Sirkesinin Hiç Bilmediğiniz Mucizevi Faydaları

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 15:01

ABD tarım bakanlığının desteğiyle yürütülen bir araştırmanın sonuçları elma sirkesinin antimikrobiyal ve antioksidan etkileri de dahil olmak üzere faydalı sağlık özelliklerine sahip olabileceğini göstermektedir. Hadi elma sirkesinin yararlarını detaylıca öğrenelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/...
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Elma sirkesinin kilo kaybına yardımcı olmak, kolesterolü düşürmek, kan şekeri seviyelerini düşürmek ve diyabet semptomlarını iyileştirmek de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunduğuna inanılmaktadır.

Elma sirkesinin kilo kaybına yardımcı olmak, kolesterolü düşürmek, kan şekeri seviyelerini düşürmek ve diyabet semptomlarını iyileştirmek de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunduğuna inanılmaktadır.

Ancak bu iddiaların doğrulanması için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Elma sirkesindeki birincil aktif madde, sirkenin yaklaşık %5'ini oluşturan asetik asittir. Bu asidin elma sirkesinin sağlığa olan faydalarının çoğundan sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Elma sirkesindeki birincil aktif madde, sirkenin yaklaşık %5'ini oluşturan asetik asittir. Bu asidin elma sirkesinin sağlığa olan faydalarının çoğundan sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Organik, filtrelenmemiş elma sirkesi ayrıca proteinler, enzimler ve dost bakterilerin bir karışımı olan “anne” adındaki bir karışımı içerir, ancak sağlık yararları iyi belgelenmemiştir.

Elma sirkesi zararlı bakterileri öldürebilir ve tarihsel olarak temizlik, dezenfeksiyon ve çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılmıştır.

Elma sirkesi zararlı bakterileri öldürebilir ve tarihsel olarak temizlik, dezenfeksiyon ve çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılmıştır.

E. coli gibi bakterileri inhibe ederek bir gıda koruyucusu görevi görür ve yiyeceklerin taze kalmasına yardımcı olur.

Elma sirkesi kan şekeri seviyelerini düşürerek ve insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabetin yönetilmesine yardımcı olabilir.

Elma sirkesi kan şekeri seviyelerini düşürerek ve insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabetin yönetilmesine yardımcı olabilir.

Çalışmalar, genel sağlık için önemli olan normal kan şekeri seviyelerini koruyarak diyabeti olan ve olmayan kişilere fayda sağlayabileceğini göstermektedir.

Araştırmalar elma sirkesinin tokluk hissini artırarak kalori alımının azalmasına ve kilo kaybına yol açabileceğini göstermektedir.

Araştırmalar elma sirkesinin tokluk hissini artırarak kalori alımının azalmasına ve kilo kaybına yol açabileceğini göstermektedir.

Kısa vadeli çalışmalar, yemeklerle birlikte elma sirkesi tüketmenin iştahı bastırabileceğini, ancak uzun vadeli etkilerin daha fazla araştırılması gerektiğini göstermektedir. 2024 yılında yapılan bir çalışmada, 12 hafta boyunca günlük elma sirkesi tüketimi ile önemli kilo ve yağ azalması tespit edilmiştir.

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Elma sirkesi, kolesterol ve trigliserit seviyelerini olumlu yönde etkileyerek kalp sağlığını iyileştirebilir, ancak bu çalışmaların çoğu hayvan bazlıdır.

Elma sirkesi, kolesterol ve trigliserit seviyelerini olumlu yönde etkileyerek kalp sağlığını iyileştirebilir, ancak bu çalışmaların çoğu hayvan bazlıdır.

Ayrıca cildin doğal pH'ını yeniden dengeleyerek cilt sağlığına fayda sağlayabilir, ancak özellikle egzaması olan bireylerde tahrişe neden olabilir.

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