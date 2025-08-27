ABD’de Yaşamak İsteyenlerin Büyük Hayali: Green Card Başvurusu Ne Zaman? Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunan Green Card başvuruları başlıyor. Her yıl milyonlarca insanın başvurduğu bu süreç, doğru adımlar atıldığında oldukça kolay ilerleyebilir. Peki, milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Green Card başvurusu ne zaman başlıyor ve Green Card başvurusunu nasıl yapabilirsiniz?

Her yıl Green Card başvuru süreci öncesinde detaylı bilgiler paylaşan Ali Tekin, yeniden dikkat edilmesi gereken tüm detayları paylaştı. Bu kapsamlı rehberde, Green Card başvurularının başlayacağı tarihi ve başvuru sürecini adım adım anlattı. Başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken önemli detaylardan, sizi dolandırıcılardan koruyacak bilgilere kadar tüm sorularınızın cevabını burada bulacaksınız.