Rota Oluşturuldu: Eylül Ayında Tatile Nereye Gidilir, Nerede Denize Girilir?

Eylül, yaz kalabalığının azaldığı ama havanın hala keyifli olduğu bir ay. Hem kültür hem de deniz tatili arayanlar için harika seçenekler var.

İşte Eylül ayında gidilebilecek 5 popüler ülke:

Roma, Floransa ve Venedik gibi şehirler Eylül’de kalabalıktan arınmış olur. Tarihi sokaklarda dolaşabilir, Akdeniz mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.

Barselona’da hem plaj keyfi yapabilir hem de yeni bir kültür keşfedebilirsiniz. Ayrıca Sevilla ve Madrid gibi şehirlerde sıcak ama ideal bir hava sizi bekliyor.

Santorini ve Mykonos gibi adalarda deniz hala sıcak, üstelik yazın kalabalığı çekilmiş durumda. Romantik bir tatil isteyenler için mükemmel.

Marakeş’in rengarenk pazarlarını ve egzotik atmosferini Eylül ayında keşfetmek çok daha keyifli.

Maldivler

Turkuaz denizi ve bembeyaz kumsallarıyla Eylül, Maldivler için sakin ve uygun fiyatlı bir dönem. Balayı ya da huzurlu bir kaçamak için harika bir seçenek.