Rota Oluşturuldu: Eylül Ayında Tatile Nereye Gidilir, Nerede Denize Girilir?

Rota Oluşturuldu: Eylül Ayında Tatile Nereye Gidilir, Nerede Denize Girilir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 22:42

Yaz ayları bitiyor, tatil sezonu açılıyor! Hayır, yanlış okumadınız ve bu cümlede bir hata yok. Pek çok kişi tatilini sıcak yaz aylarında yapmak yerine, serin sonbahar aylarında yapmayı tercih ediyor. Denizin hala sıcak olması büyük bir avantaj sağlarken okulların açılmasıyla kalabalıklar azalıyor, daha uygun fiyatlı konaklama seçenekleri karşımıza çıkabiliyor. İster yurt içinde ister yurt dışında bir tatil planlayın, eylül ayında hatta ekim ayında bile denizin, kumsalın tadını çıkarabilirsiniz.

Size eylül ayı tatil rotasıyla geldik!

Eylül Ayı Tatil Rotası

Eylül Ayı Tatil Rotası

Yaz ayları yavaş yavaş sona ererken hala tatil yapmamış olanlar veya yeniden minik bir tatil yapmak isteyenler rotasını denize çeviriyor. Fakat tam da bu noktada karşınıza birçok soru çıkabiliyor. Eylül'de nerede denize girilir? Antalya'da Eylül ayında denize girilir mi? Eylül ayında hava nasıl olacak? gibi soruların cevapları araştırılıyor. 

Orta kuşakta yer alan ülkemizde, Eylül ayı da tatil için genellikle uygundur. Gece sıcaklıkları daha düşük olsa da gündüzler hala sıcaktır ve deniz suyu eylül ayında soğumayacaktır. Dolayısıyla kalabalıkların azalmasıyla birlikte, eylül ayı güzel bir tatil zamanı olabilir.

Eylül'de Denize Girilecek Yerler

Eylül'de Denize Girilecek Yerler

Türkiye, güney sahil şeridiyle Kasım ayına kadar denize girilebilen bir konumda yer alır. Dolayısıyla Eylül ayında ister Akdeniz'de ister Ege'de denize girebilirsiniz. 

Eylül ayında denize girilebilecek yerler ise genellikle şu şekilde karşımıza çıkar:

Kaş - Antalya

Yaz döneminde oldukça yoğun olan Kaş, eylül ayının gelmesiyle birlikte sakinliğe kavuşuyor. Kaş müdavimleri genellikle ilkbahar ve sonbaharda Kaş'ı tercih ediyor.

Alanya - Antalya

Eylül'de lüks bir otel tatili istiyorsanız, Akdeniz'in en güzel otellerinin yer aldığı Alanya'yı tercih edebilirsiniz.

Kemer - Antalya

Lüks oteller, butik oteller, pansiyonlar...Kemer'de yabancı turistlerin azalmasıyla birlikte hem sakin hem de keyifli bir tatil yapabilirsiniz.

Çeşme - İzmir

Yaz sezonunu asla boş geçirmeyen Çeşme, Eylül ayı için güzel bir tercih olabilir.

Datça - Muğla

Tatil denince akla gelen Muğla, özellikle butik otelleriyle sonbaharda da tatilcilerin tercihi.

Bodrum - Muğla

Muğla demişken Bodrum'u anmamak olmaz. Eylül ayında tatil yapmak isteyen fakat çok da yalnız kalmak istemeyenler, rotasını Bodrum'a çevirebilir.

Erdemli - Mersin

Akdeniz'in durgun sularında sakin bir tatil hayali kuranları Mersin'e davet ediyoruz.

Girne - Kıbrıs

Bu sonbaharda rotanızı biraz uzatmaya ne dersiniz? Sıcak denizleri seviyorsanız Kıbrıs'ı değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Eylül Ayında Hangi Ülkeye Gidilir?

Eylül Ayında Hangi Ülkeye Gidilir?

Eylül, yaz kalabalığının azaldığı ama havanın hala keyifli olduğu bir ay. Hem kültür hem de deniz tatili arayanlar için harika seçenekler var. 

İşte Eylül ayında gidilebilecek 5 popüler ülke:

Roma, Floransa ve Venedik gibi şehirler Eylül’de kalabalıktan arınmış olur. Tarihi sokaklarda dolaşabilir, Akdeniz mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.

Barselona’da hem plaj keyfi yapabilir hem de yeni bir kültür keşfedebilirsiniz. Ayrıca Sevilla ve Madrid gibi şehirlerde sıcak ama ideal bir hava sizi bekliyor.

Santorini ve Mykonos gibi adalarda deniz hala sıcak, üstelik yazın kalabalığı çekilmiş durumda. Romantik bir tatil isteyenler için mükemmel.

Marakeş’in rengarenk pazarlarını ve egzotik atmosferini Eylül ayında keşfetmek çok daha keyifli.

  • Maldivler

Turkuaz denizi ve bembeyaz kumsallarıyla Eylül, Maldivler için sakin ve uygun fiyatlı bir dönem. Balayı ya da huzurlu bir kaçamak için harika bir seçenek.

Eylül Ayı Hava Durumu Tahminleri

Eylül Ayı Hava Durumu Tahminleri

Eylül ayı yazdan sonbahara geçişin yaşandığı, hem güneşli günlerin devam ettiği hem de hafif serinliğin kendini hissettirdiği bir dönem. Tatil planı yapmadan önce rotanıza göre hava durumunu bilmek çok işine yarayabilir.

İşte popüler destinasyonlar için Eylül ayı hava tahminleri:

Ortalama gündüz sıcaklığı 26-30 °C, gece 20 °C civarında. Hava çoğunlukla güneşli, yağış ihtimali düşük. Deniz tatili için hâlâ ideal bir dönem.

  • Kıbrıs 

Gündüz sıcaklıkları 28-32 °C arasında değişiyor, gece ise 19-21 °C civarına düşüyor. Deniz suyu sıcaklığı yüksek, plaj tatili için mükemmel.

Ortalama sıcaklık gündüz 23-26 °C, gece 16-18 °C. Ayın ikinci yarısında yağmur ihtimali artıyor, ama genelde ılık ve keyifli bir hava hakim.

  • Santorini 

Ortalama gündüz sıcaklığı 25-28 °C, akşamları 20 °C civarında. Eylül, adaları keşfetmek için en konforlu dönemlerden biri.

  • Roma

Gündüz sıcaklıkları ortalama 24-27 °C, akşamları 16-18 °C. Ne çok sıcak ne de serin; şehir gezileri için tam ideal.

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Eylül’de Türkiye’de deniz tatili yapmak için ideal yerler nerelerdir?

Datça, Bozcaada, Selimiye, Bodrum, Kaş, Çeşme gibi yerler Eylül tatili için ideal. Bu rotalar, daha sakin atmosfer, daha serin deniz ve uygun günlük hava koşullarıyla karşımıza çıkıyor.

Yurt dışında Eylül tatili için en popüler şehirler hangileri?

Roma, Amsterdam, Prag, Santorini, Barselona, Maldivler, İrlanda (Dublin), Marakeş gibi destinasyonlar; hem hava hem de sezonsal uygunluk avantajıyla öne çıkıyor.

Eylül ayında Bodrum’da hava nasıl olur?

Gündüz ortalama 26 °C (nadiren 24 °C altı ya da 33 °C üstü), gece ortalama 20 °C. Genel olarak güneşli ve keyifli bir hava hakimdir.

Kıbrıs’ta Eylül ayında denize girmeye uygun mu?

Evet. Gündüz sıcaklığı genelde 28–30 °C, gece 20 °C; deniz suyu sıcaklığı da oldukça uygun. Tatil için ideal bir dönemdir

Eylül tatili için Türkiye’de yağış olur mu?

Türkiye genelinde Eylül, nispeten kurak bir dönemdir; genellikle ayda 5–7 yağışlı gün olabilir. Ancak hava çoğunlukla güneşli ve açık olur.

Neden Eylül tatili daha avantajlı?

Yaz sezonunun bitişiyle kalabalık azalır, hava hala sıcak; otel ve uçuş fiyatları daha uygun olabilir; ayrıca okullar açıldığı için destinasyonlar daha sakin olur.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
maestro__

Tam tatil zamanı 🤩