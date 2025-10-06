NASA'nın "En Güzel Meteor Yağmurlarından Biri" Dediği Orionid Meteor Yağmuru Başladı: Nasıl, Ne Zaman İzlenir?

En etkileyici gökyüzü olaylarından biri hiç şüphesiz meteor yağmurları! Ağustos ayında şahitlik ettiğimiz Perseid metor yağmurunun ardından şimdi de Orionid meteor yağmuru başlıyor. BBC'nin aktardığına göre NASA, Orionid'i 'yılın en güzel meteor yağmurlarından biri' diyerek tanımlıyor. Orionid, dünyanın dört bir yanından izlenebilecek.

Peki Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir? Meteor yağmuru çıplak gözle görülür mü?