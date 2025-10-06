onedio
NASA'nın "En Güzel Meteor Yağmurlarından Biri" Dediği Orionid Meteor Yağmuru Başladı: Nasıl, Ne Zaman İzlenir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 12:10

En etkileyici gökyüzü olaylarından biri hiç şüphesiz meteor yağmurları! Ağustos ayında şahitlik ettiğimiz Perseid metor yağmurunun ardından şimdi de Orionid meteor yağmuru başlıyor. BBC'nin aktardığına göre NASA, Orionid'i  'yılın en güzel meteor yağmurlarından biri' diyerek tanımlıyor. Orionid, dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. 

Peki Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir? Meteor yağmuru çıplak gözle görülür mü?

Orionid meteor yağmuru başladı!

Ağustos ayında şahitlik ettiğimiz Perseid meteor yağmurunda saatte tam 100 meteor düşmüş ve ortaya harika anlar çıkmıştı. Fotoğrafçılar birbirinden güzel anları yakalarken milyonlarca kişi de bu büyüleyici anları izlemek için biraraya gelmişti.

Şimdi ise Orionid meteor yağmuru başladı!

BBC'nin aktardığına göre NASA, Orionid meteor yağmurunu  'yılın en güzel meteor yağmurlarından biri' olarak tanımlıyor. Orionid, dünyanın dört bir yanından izlenebilecek ve izlemek için de teleskoba ihtiyaç duyulmayacak. Elbette Orionid meteor yağmurunun en yoğun zamanları da olacak.

Gelin, birlikte öğrenelim!

Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Orionid meteor yağmuru 2 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Orionid meteor yağmurunun en yoğun olduğu zaman ise 22 Ekim gecesi. 22 Ekim'i 23 Ekim'e bağlayan gecede meteor yağmuru en yoğun seviyeye ulaşacak. 

Orionid Meteor Yağmuru Türkiye'den Görülecek mi?

Orionid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Fakat şehir ışıklarından uzak, açık bir alanda olmanız gerekiyor. Aksi takdirde meteor yağmurunu tam olarak gözlemleyemezsiniz.

Orionid Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?

Orionid meteor yağmurunu izlemek için teleskoba ihtiyacınız yok! Tek ihtiyacınız olan şey şehir ışıklarından uzak, karanlık bir yer. Fakat açık havada üşümemek için kalın kıyafetler giymenizi de tavsiye ederiz :)

NASA, 'Karanlıkta 30 dakikadan kısa bir sürede gözleriniz uyum sağlayacak ve meteorları görmeye başlayacaksınız' diye belirtiyor. Yani kısa bir süre gökyüzüne baktıktan sonra pes etmek yok. Bir süre sonra gözleriniz zaten alışacak.

Türkiye'den Orionid meteor yağmurunu izlemek için 'güneydoğu' yönüne bakın. 

Romantik meteor yağmurunu beraber izlemek istediğiniz kişiye de haber vermeyi unutmayın! :)

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
