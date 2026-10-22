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Justin Bieber'ın Eski Sevgilisi Sahara Ray'in Ölümünün Ardından Kızı Snow'un Babasının Kimliği Ortaya Çıktı!

Justin Bieber'ın Eski Sevgilisi Sahara Ray'in Ölümünün Ardından Kızı Snow'un Babasının Kimliği Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 15:08
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Sahara Ray'in ölümünün ardından yeni detaylar gündeme geldi. Bir dönem Justin Bieber'la birlikte görüntülenen Avustralyalı model, 34 yaşında hayatını kaybetmişti. Henüz bu yıl anne olan Ray'in vefatını ailesi doğrularken ölüm nedeni açıklanmamıştı. Şimdi ise yabancı basında, hastaneye kaldırılma sürecine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Dailymail'in haberin göre, Ray'in aşırı doz fentanil aldığı şüphesiyle tedaviye alındığı iddia edildi. 

Kaynak: Daily Mail

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Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray, Justin Bieber'la görüntülenmesinin ardından dünya magazininde tanınmıştı.

Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray, Justin Bieber'la görüntülenmesinin ardından dünya magazininde tanınmıştı.

Ünlü sörfçü Tony Ray'in kızı olan Sahara Ray, modelliğin yanı sıra kendi adını taşıyan mayo markasıyla da ilgileniyordu. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Ray'in adını dünya magazininde duyuran gelişmelerden biri ise Justin Bieber'la yaptığı Hawaii tatili olmuştu.

2016 yılında birlikte görüntülenen ikilinin samimi kareleri, kısa süreli bir ilişki yaşadıkları iddialarını beraberinde getirmişti. Bu nedenle Ray, yıllar sonra da haberlerde sık sık “Justin Bieber'ın eski aşkı” olarak anıldı.

Sahara Ray, henüz dokuz ay önce anne olmuştu.

Sahara Ray, henüz dokuz ay önce anne olmuştu.

34 yaşındaki modelin hastanede, yakınlarının yanında hayatını kaybettiği ailesi tarafından doğrulanmıştı. Vefatıyla birlikte geçmişte yaşadığı sağlık sorunları da yeniden gündeme gelmişti. Ray, 2024'te geçirdiği trafik kazasının ardından Guillain-Barré sendromuyla mücadele ettiğini ve bir dönem yürüyemediğini açıklamıştı. Ancak bu rahatsızlığın ölümüne neden olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı.

27 Ocak 2026'da kızı Snow'u dünyaya getiren modelin, henüz dokuz aylık bebeğini geride bırakması da ölüm haberinin en üzücü ayrıntılarından biri oldu.

Snow'un babasının kimliği doğum belgesiyle ortaya çıktı!

Snow'un babasının kimliği doğum belgesiyle ortaya çıktı!

Dailymail'in ulaştığı doğum belgesine göre Snow'un tam adı Snow Ray Dow. Bebek 27 Ocak'ta Los Angeles'ta bir hastanede dünyaya geldi. Belgede baba olarak 38 yaşında bir kişinin adı yer alıyor.

Ray, nisan ayında kızının fotoğrafını ilk kez paylaşmış, paylaşımda Justin Bieber'ın 2025'te yayımlanan 'Everything Hallelujah' şarkısını kullanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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