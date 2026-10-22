Justin Bieber'ın Eski Sevgilisi Sahara Ray'in Ölümünün Ardından Kızı Snow'un Babasının Kimliği Ortaya Çıktı!

Ünlü sörfçü Tony Ray'in kızı olan Sahara Ray, modelliğin yanı sıra kendi adını taşıyan mayo markasıyla da ilgileniyordu. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Ray'in adını dünya magazininde duyuran gelişmelerden biri ise Justin Bieber'la yaptığı Hawaii tatili olmuştu.

2016 yılında birlikte görüntülenen ikilinin samimi kareleri, kısa süreli bir ilişki yaşadıkları iddialarını beraberinde getirmişti. Bu nedenle Ray, yıllar sonra da haberlerde sık sık “Justin Bieber'ın eski aşkı” olarak anıldı.