Justin Bieber'ın Eski Sevgilisi Sahara Ray'in Ölümünün Ardından Kızı Snow'un Babasının Kimliği Ortaya Çıktı!
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Sahara Ray'in ölümünün ardından yeni detaylar gündeme geldi. Bir dönem Justin Bieber'la birlikte görüntülenen Avustralyalı model, 34 yaşında hayatını kaybetmişti. Henüz bu yıl anne olan Ray'in vefatını ailesi doğrularken ölüm nedeni açıklanmamıştı. Şimdi ise yabancı basında, hastaneye kaldırılma sürecine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Dailymail'in haberin göre, Ray'in aşırı doz fentanil aldığı şüphesiyle tedaviye alındığı iddia edildi.
Kaynak: Daily Mail
Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray, Justin Bieber'la görüntülenmesinin ardından dünya magazininde tanınmıştı.
Sahara Ray, henüz dokuz ay önce anne olmuştu.
Snow'un babasının kimliği doğum belgesiyle ortaya çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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