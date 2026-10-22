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İtalya'da Suya Düşen Alyansı Bulan 3 Kişi Yüzüğü Sahibine Götürmek İçin İrlanda'ya Gitti

İtalya'da Suya Düşen Alyansı Bulan 3 Kişi Yüzüğü Sahibine Götürmek İçin İrlanda'ya Gitti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 14:06
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İrlandalı Patrick Mohr, ailesiyle çıktığı İtalya tatilinde Toskana'daki Bagni di Lucca'da yüzerken evlilik yüzüğünü suya düşürdü. Yüzüğü kurtarmanın mümkün olmadığını düşünüp umudu kesti. Dokuz gün sonra telefonuna İtalyan bir numaradan gelen mesajda ise kayıp alyansının fotoğrafı vardı. Yüzüğü bulanlar, tatil sırasında yardım istedikleri üç İtalyan'dı. Üçü de yüzüğü kargoyla göndermek yerine sahibine kendi elleriyle teslim etmeye karar verdi ve Mohr'un Dublin'in Dun Laoghaire semtindeki evine, yaklaşık 1.600 kilometre öteye gitti. Yolculuğa Yüzüklerin Efendisi esprileri de eşlik etti: Mohr'un anlattığına göre grup, bu serüveni hobbit lakaplarıyla yaşadı.

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Dört saatlik aramanın sonunda yüzük sudan çıktı

Dört saatlik aramanın sonunda yüzük sudan çıktı

Yaklaşık 16 yıldır evli olan Patrick Mohr, eşi Joanne McHugh ve üç kızıyla Bagni di Lucca'da yüzerken altın alyansını kaybetti. Yüzük parmağından çıkıp suda gözden kayboldu, aile onu bulamadı. McHugh, o sırada yakınlarda bulunan Nicola Malloggi, Edoardo Poggi ve Filippo Palagi'den yardım istedi; Mohr'a da üçüyle telefon numaralarını paylaşmasını söyledi. Mohr ise yüzüğü bulma ihtimalinden çoktan vazgeçmişti.

Üç İtalyan, dört saat boyunca suya dalıp kayalıklarda yüzüğü aradı. Sonunda Malloggi, suyun içinde parlayan bir şey fark etti ve alyans bulundu. Yaklaşık 2 bin 230 dolar değerindeki yüzüğün fotoğrafı, kayıptan dokuz gün sonra Mohr'a mesajla gönderildi.

Yüzüğü kargoyla değil, yaklaşık 1.600 kilometre öteden elden getirdiler

Yüzüğü kargoyla değil, yaklaşık 1.600 kilometre öteden elden getirdiler

Üç arkadaş, yüzüğü Mohr'a bizzat teslim etmeyi teklif etti. Avrupa'yı baştan sona kat eden bu yolculuk, Yüzüklerin Efendisi esprileriyle şekillendi. Hepsi hikâyedeki hobbit karakterlerinden esinlenen lakaplar aldı, Mohr da Gandalf rolüne uygun görüldü.

İrlanda'ya varan misafirlerini Mohr, İrlanda usulü et yahnisiyle ağırladı. Birlikte yürüyüşe çıktılar, yüzdüler, ülkenin farklı yerlerini gezdiler. Ayrılırken Mohr, üçüne de hem gerçek adlarının hem de hobbit lakaplarının kazındığı birer gümüş bilezik hediye etti.

Edoardo Poggi, The Times'a verdiği demeçte gelecek yaz yeniden Mohr ailesinin yanına gelmeleri hâlinde kendilerine yemek ısmarlayıp onlara ülkeyi gezdireceklerine dair söz verdiklerini anlattı. Mohr ise yaşananların ardından bu üç kişiyle 'ömür boyu arkadaş' olduklarını söyledi. Mohr'a göre çoğumuz yardım istemekten çekiniyoruz; oysa yardım istemek, dileği evrene bırakmak gibi bir şey.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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