İtalya'da Suya Düşen Alyansı Bulan 3 Kişi Yüzüğü Sahibine Götürmek İçin İrlanda'ya Gitti

Yaklaşık 16 yıldır evli olan Patrick Mohr, eşi Joanne McHugh ve üç kızıyla Bagni di Lucca'da yüzerken altın alyansını kaybetti. Yüzük parmağından çıkıp suda gözden kayboldu, aile onu bulamadı. McHugh, o sırada yakınlarda bulunan Nicola Malloggi, Edoardo Poggi ve Filippo Palagi'den yardım istedi; Mohr'a da üçüyle telefon numaralarını paylaşmasını söyledi. Mohr ise yüzüğü bulma ihtimalinden çoktan vazgeçmişti.

Üç İtalyan, dört saat boyunca suya dalıp kayalıklarda yüzüğü aradı. Sonunda Malloggi, suyun içinde parlayan bir şey fark etti ve alyans bulundu. Yaklaşık 2 bin 230 dolar değerindeki yüzüğün fotoğrafı, kayıptan dokuz gün sonra Mohr'a mesajla gönderildi.