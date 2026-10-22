İtalya'da Suya Düşen Alyansı Bulan 3 Kişi Yüzüğü Sahibine Götürmek İçin İrlanda'ya Gitti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İrlandalı Patrick Mohr, ailesiyle çıktığı İtalya tatilinde Toskana'daki Bagni di Lucca'da yüzerken evlilik yüzüğünü suya düşürdü. Yüzüğü kurtarmanın mümkün olmadığını düşünüp umudu kesti. Dokuz gün sonra telefonuna İtalyan bir numaradan gelen mesajda ise kayıp alyansının fotoğrafı vardı. Yüzüğü bulanlar, tatil sırasında yardım istedikleri üç İtalyan'dı. Üçü de yüzüğü kargoyla göndermek yerine sahibine kendi elleriyle teslim etmeye karar verdi ve Mohr'un Dublin'in Dun Laoghaire semtindeki evine, yaklaşık 1.600 kilometre öteye gitti. Yolculuğa Yüzüklerin Efendisi esprileri de eşlik etti: Mohr'un anlattığına göre grup, bu serüveni hobbit lakaplarıyla yaşadı.
Dört saatlik aramanın sonunda yüzük sudan çıktı
Yüzüğü kargoyla değil, yaklaşık 1.600 kilometre öteden elden getirdiler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın