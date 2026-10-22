Kadro Genişliyor: Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha!
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Adana Ayazı'nın kadrosu okuma provası günü bir isimle daha genişledi. Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı olarak hafızalara kazınan Onur Dikmen, NOW dizisinde Gürsoy ailesinin eniştesi Kenan olarak ekrana çıkacak. Peki Kenan hikâyede nasıl bir yer tutacak?
Kaynak: Birsen Altuntaş
Onur Dikmen, Adana Ayazı'nda Ebru Aytemur'un canlandıracağı Gülten'in eşi Kenan'a hayat verecek.
Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı olarak ekrana çocuk yaşta adım atan Onur Dikmen'in kariyeri 30 yılı aşıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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