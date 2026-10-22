Kadro Genişliyor: Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha!

Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosu, ekibin okuma provası için bir araya geldiği gün bir isimle daha genişledi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Onur Dikmen, NOW için hazırlanan NTC Medya imzalı projeyle anlaştı.

Dikmen, hikâyesi İstanbul'da başlayıp Adana'da devam edecek dizide Kenan rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Kenan, Ebru Aytemur'un canlandıracağı Gülten'in eşi ve Gürsoy ailesinin eniştesi olarak hikâyede yer alacak.