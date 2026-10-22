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Kadro Genişliyor: Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha!

Kadro Genişliyor: Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 14:09
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Adana Ayazı'nın kadrosu okuma provası günü bir isimle daha genişledi. Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı olarak hafızalara kazınan Onur Dikmen, NOW dizisinde Gürsoy ailesinin eniştesi Kenan olarak ekrana çıkacak. Peki Kenan hikâyede nasıl bir yer tutacak?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Onur Dikmen, Adana Ayazı'nda Ebru Aytemur'un canlandıracağı Gülten'in eşi Kenan'a hayat verecek.

Onur Dikmen, Adana Ayazı'nda Ebru Aytemur'un canlandıracağı Gülten'in eşi Kenan'a hayat verecek.

Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosu, ekibin okuma provası için bir araya geldiği gün bir isimle daha genişledi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Onur Dikmen, NOW için hazırlanan NTC Medya imzalı projeyle anlaştı.

Dikmen, hikâyesi İstanbul'da başlayıp Adana'da devam edecek dizide Kenan rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Kenan, Ebru Aytemur'un canlandıracağı Gülten'in eşi ve Gürsoy ailesinin eniştesi olarak hikâyede yer alacak.

Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı olarak ekrana çocuk yaşta adım atan Onur Dikmen'in kariyeri 30 yılı aşıyor.

Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı olarak ekrana çocuk yaşta adım atan Onur Dikmen'in kariyeri 30 yılı aşıyor.

1981 İstanbul doğumlu Onur Dikmen'i izleyici ilk kez Mahallenin Muhtarları'nda tanıdı. Oyuncu, 1992'de başlayan fenomen dizide yıllarca Can karakterine hayat verdi ve bu rolle hafızalara kazındı.

Elektronik eğitiminin ardından oyunculuğa geri dönen Dikmen, 2007'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Doktorlar'da Ozan, Tövbeler Tövbesi'nde Kadir, Benim Adım Gültepe'de Fırat ve Beyaz Yalan'da Halil karakterleriyle ekrandaki yerini korudu.

Son yıllarda Anne'de Rıfat, Can Kırıkları'nda Akif Işık, Kimse Bilmez'de Sarp ve Yeşil Vadi'nin Kızı'nda Metin rolleriyle izleyicinin karşısına çıktı. Üstelik sinemada da boş durmadı; Uzun Zaman Önce filmindeki performansıyla 2020'de İpek Yolu Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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