Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha! Uğur Güneş'in Karakterine Düşman Geliyor

NOW için hazırlanan, NTC Medya imzalı dizide Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat'ın karşısına güçlü bir rakip çıkıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Özgür Cem Tuğluk projeyle anlaştı.

Tuğluk'un canlandıracağı Kadir, hikâyede Fırat'ın karşısında konumlanan isim olacak. Böylece dizinin çatışma tarafı da şekillenmeye başladı.

Fırat'ın evlilik hazırlığı, Elif'in ailesi ve çocukluğundan beri Fırat'a aşık olan Leyla derken kalabalıklaşan hikâyeye Kadir'in eklenmesiyle dengelerin nasıl değişeceği şimdiden merak ediliyor.

Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Elif şef aşçı olarak hikâyede yer alırken, Fırat'ın Elif'le evlenmeye hazırlandığı biliniyor. Kadir'in bu ilişkiye ve Fırat'ın ailesine nasıl dokunacağı ise henüz açıklanmadı.

Dikkat çekici bir ayrıntı da var: Tuğluk, Zembilli'de de Kadir Doğramacı karakterini canlandırmıştı. Yani oyuncu yeni dizisinde de aynı isimli bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacak.