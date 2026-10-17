Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha! Uğur Güneş'in Karakterine Düşman Geliyor
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Adana Ayazı'nın kadrosuna bir isim daha eklendi. Zembilli'de Kadir Doğramacı'yı canlandıran Özgür Cem Tuğluk, yeni dizisinde de Kadir adında bir karakterle ekrana çıkacak. Üstelik bu kez Fırat'ın düşmanı olarak!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Özgür Cem Tuğluk, Adana Ayazı'nda Fırat'ın düşmanı Kadir'e hayat verecek.
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Zembilli'nin ardından Özgür Cem Tuğluk yine "Kadir" olarak ekrana dönüyor.
Adana Ayazı'nın okuma provası 22 Ekim Perşembe günü yapılacak, ekip ay sonunda sete çıkıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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