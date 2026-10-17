article/comments
article/share
Haberler
TV
Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha! Uğur Güneş'in Karakterine Düşman Geliyor

Adana Ayazı'nın Kadrosuna Bir İsim Daha! Uğur Güneş'in Karakterine Düşman Geliyor

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adana Ayazı'nın kadrosuna bir isim daha eklendi. Zembilli'de Kadir Doğramacı'yı canlandıran Özgür Cem Tuğluk, yeni dizisinde de Kadir adında bir karakterle ekrana çıkacak. Üstelik bu kez Fırat'ın düşmanı olarak!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Cem Tuğluk, Adana Ayazı'nda Fırat'ın düşmanı Kadir'e hayat verecek.

Özgür Cem Tuğluk, Adana Ayazı'nda Fırat'ın düşmanı Kadir'e hayat verecek.

NOW için hazırlanan, NTC Medya imzalı dizide Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat'ın karşısına güçlü bir rakip çıkıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Özgür Cem Tuğluk projeyle anlaştı.

Tuğluk'un canlandıracağı Kadir, hikâyede Fırat'ın karşısında konumlanan isim olacak. Böylece dizinin çatışma tarafı da şekillenmeye başladı.

Fırat'ın evlilik hazırlığı, Elif'in ailesi ve çocukluğundan beri Fırat'a aşık olan Leyla derken kalabalıklaşan hikâyeye Kadir'in eklenmesiyle dengelerin nasıl değişeceği şimdiden merak ediliyor.

Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Elif şef aşçı olarak hikâyede yer alırken, Fırat'ın Elif'le evlenmeye hazırlandığı biliniyor. Kadir'in bu ilişkiye ve Fırat'ın ailesine nasıl dokunacağı ise henüz açıklanmadı.

Dikkat çekici bir ayrıntı da var: Tuğluk, Zembilli'de de Kadir Doğramacı karakterini canlandırmıştı. Yani oyuncu yeni dizisinde de aynı isimli bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacak.

Zembilli'nin ardından Özgür Cem Tuğluk yine "Kadir" olarak ekrana dönüyor.

Zembilli'nin ardından Özgür Cem Tuğluk yine "Kadir" olarak ekrana dönüyor.

Tuğluk'un ekran geçmişi oldukça kalabalık. Oyuncu, Bozkır'da Tarık, Kasaba Doktoru'nda Dr. Murat Dilkor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Pars karakterlerine hayat vermişti.

Son olarak Zembilli'de Kadir Doğramacı rolüyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, şimdi de Adana Ayazı'nın kötü adamlarından biri olarak kadroda yer alacak. Dönem dizilerinden dramlara kadar farklı türlerde rol alan Tuğluk'un Adana Ayazı'nda nasıl bir Kadir'e hayat vereceği ise ilk tanıtımla netleşecek.

Adana Ayazı'nın okuma provası 22 Ekim Perşembe günü yapılacak, ekip ay sonunda sete çıkıyor.

Adana Ayazı'nın okuma provası 22 Ekim Perşembe günü yapılacak, ekip ay sonunda sete çıkıyor.

Senaryosunu Onur Uğraş'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Kadronun büyük bölümü netleşen dizinin okuma provası 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Ekibin ay sonunda sete çıkması planlanıyor. Çekimlerin önce İstanbul'da başlayacağı, ardından Adana'ya taşınacağı belirtiliyor.

Dizinin başrollerinde Fırat rolüyle Uğur Güneş ve Elif rolüyle Ebru Şahin yer alıyor. Fırat'ın babası Hamza'yı Levent Ülgen, Elif ile Suzan kardeşlerin annesi Gönül'ü Berrin Arısoy canlandıracak.

Kadroda ayrıca Serhat rolüyle Mustafa Mert Koç, Suzan rolüyle Mina Derman ve Leyla rolüyle Asena Girişken bulunuyor. Özgür Cem Tuğluk'un katılımıyla dizinin kadrosu tamamlanmaya bir adım daha yaklaştı.

Sahipsizler'in ardından Uğur Güneş'in yeni projesi olan Adana Ayazı, Ebru Şahin'i de uzun bir aranın ardından ekranlara döndürecek. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın