Nasıl Zayıfladı? Sakiler'e Veda Eden Hasan Gözetlik Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!
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Sakiler projesinin sona ermesinin ardından solo kariyerine odaklanan Hasan Gözetlik, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni projeleri ve menajeriyle planlamalar yaptığını söyleyen şarkıcı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gözetlik, verdiği kiloları ve bunun için neler yaptığını anlattı.
Kaynak: Habertürk
Sakiler'in ardından Hasan Gözetlik kendi yolunu çiziyor.
Yeni şarkıyla birlikte gardırop da değişiyor: 162 kimono gitmiş bile!
Habertürk'ün haberine göre, Gözetlik 7-8 kilo verdiğini ve boks yaptığını açıkladı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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