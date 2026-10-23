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Nasıl Zayıfladı? Sakiler'e Veda Eden Hasan Gözetlik Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!

Nasıl Zayıfladı? Sakiler'e Veda Eden Hasan Gözetlik Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 11:25
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Sakiler projesinin sona ermesinin ardından solo kariyerine odaklanan Hasan Gözetlik, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni projeleri ve menajeriyle planlamalar yaptığını söyleyen şarkıcı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gözetlik, verdiği kiloları ve bunun için neler yaptığını anlattı.

Kaynak: Habertürk

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Sakiler'in ardından Hasan Gözetlik kendi yolunu çiziyor.

Sakiler'in ardından Hasan Gözetlik kendi yolunu çiziyor.

“Dünyadan Uzak” yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sakiler'in solisti Hasan Gözetlik, grubun dağılmasının ardından solo çalışmalarına yöneldi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen müzisyenin gündeminde yeni şarkısı ve sahne hazırlıkları vardı.

Gözetlik, Alp Bahtiyar ve İlkay Şencan imzalı “Sana Tutuluyorum”un 30 Ekim'de yayımlanacağını açıkladı. Yeni dönemde müziğini yeni nesil arabeske yaklaştıracağını anlatan şarkıcı, konser takviminin de oluşmaya başladığını söyledi.

Yeni şarkıyla birlikte gardırop da değişiyor: 162 kimono gitmiş bile!

Yeni şarkıyla birlikte gardırop da değişiyor: 162 kimono gitmiş bile!

Gözetlik'in yenilik planı müzikle sınırlı kalmadı. Sahne kıyafetlerinde de değişikliğe giden şarkıcı, eşinin 162 kimonosunu attığını anlattı. Bundan sonra takım elbiseyle sahneye çıkacağını söyleyen müzisyen, dinleyicilerinin karşısına farklı bir imajla çıkmaya hazırlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre, Gözetlik 7-8 kilo verdiğini ve boks yaptığını açıkladı!

Habertürk'ün haberine göre, Gözetlik 7-8 kilo verdiğini ve boks yaptığını açıkladı!

Verdiği kiloları anlatan Gözetlik, '7-8 kilo verdim. Geceleri dikkat ediyorum yediğime, içtiğime. Çünkü yemek yemeye aşığım. Moralim bozukken de yemek yiyorum, mutluyken de, yemek yemeyi seviyorum. Bir bu kadar daha versem yeter. Çok da zayıflama diyorlar' dedi.

Şarkıcı, iki buçuk-üç aydır boks yaptığını ve yürüyüşü de hayatına eklediğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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