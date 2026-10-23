Nasıl Zayıfladı? Sakiler'e Veda Eden Hasan Gözetlik Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!

Verdiği kiloları anlatan Gözetlik, '7-8 kilo verdim. Geceleri dikkat ediyorum yediğime, içtiğime. Çünkü yemek yemeye aşığım. Moralim bozukken de yemek yiyorum, mutluyken de, yemek yemeyi seviyorum. Bir bu kadar daha versem yeter. Çok da zayıflama diyorlar' dedi.

Şarkıcı, iki buçuk-üç aydır boks yaptığını ve yürüyüşü de hayatına eklediğini söyledi.