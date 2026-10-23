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Melisa Döngel ve Murda'nın Aşkı Kısa Sürdü: Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı!

Melisa Döngel ve Murda'nın Aşkı Kısa Sürdü: Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 10:52
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Melisa Döngel ile rapçi Murda, kendi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoyla kısa süre önce ilişkilerini duyurmuştu. Döngel, sevgilisinin klibinde de yer almıştı. Şimdi ise iki ünlünün yollarını ayırdığı iddia edildi. İddiaya göre ikili, yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle ilişkilerini noktaladı. Çift tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kaynak: TV100/ İbrahim Savun

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Melisa Döngel ile Murda, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları videoyla duyurdu.

Melisa Döngel ile Murda, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları videoyla duyurdu.

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kirli Sepeti gibi yapımlarla tanınan Melisa Döngel, bir süredir yalnızdı. Oyuncu, gönlünü rapçi Murda'ya kaptırdı ve ikili sosyal medya hesabından yayınladıkları videoyla ilişkilerini duyurdu.

Döngel, Murda'nın klibinde de yer almıştı.

Döngel, Murda'nın klibinde de yer almıştı.

İlişkilerini ilan eden çift, kısa sürede dikkat çekti. Melisa Döngel, sevgilisi Murda'nın klibinde yer aldı. Samimi görüntülerin yer aldığı klibin yayınlanmasının ardından aşkları bir süre konuşuldu.

TV100'den İbrahim Savun'un haberine göre, ikilinin uyumsuzluk nedeniyle ayrıldığı iddia edildi!

TV100'den İbrahim Savun'un haberine göre, ikilinin uyumsuzluk nedeniyle ayrıldığı iddia edildi!

İddiaya göre Döngel ile Murda, yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle yollarını ayırdı ve ilişkilerini noktaladı. İkilinin ayrılık iddiasına yönelik bir açıklaması bulunmuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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