Melisa Döngel ve Murda'nın Aşkı Kısa Sürdü: Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı!

Melisa Döngel ile rapçi Murda, kendi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoyla kısa süre önce ilişkilerini duyurmuştu. Döngel, sevgilisinin klibinde de yer almıştı. Şimdi ise iki ünlünün yollarını ayırdığı iddia edildi. İddiaya göre ikili, yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle ilişkilerini noktaladı. Çift tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kaynak: TV100/ İbrahim Savun