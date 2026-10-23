Melisa Döngel ve Murda'nın Aşkı Kısa Sürdü: Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı!
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Melisa Döngel ile rapçi Murda, kendi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoyla kısa süre önce ilişkilerini duyurmuştu. Döngel, sevgilisinin klibinde de yer almıştı. Şimdi ise iki ünlünün yollarını ayırdığı iddia edildi. İddiaya göre ikili, yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle ilişkilerini noktaladı. Çift tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Kaynak: TV100/ İbrahim Savun
Melisa Döngel ile Murda, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları videoyla duyurdu.
Döngel, Murda'nın klibinde de yer almıştı.
TV100'den İbrahim Savun'un haberine göre, ikilinin uyumsuzluk nedeniyle ayrıldığı iddia edildi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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