Hande Erçel'in Instagram Kazancı Gündem Oldu: Tek Hikaye İçin Aldığı İddia Edilen Ücret Dikkat Çekti!

Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz'la geniş kitlelerin tanıdığı Hande Erçel, Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı sayesinde yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncunun projeleri kadar katıldığı davetler, moda tercihleri ve uluslararası markalarla yaptığı iş birlikleri de yakından takip ediliyor.

Bu ilginin en görünür olduğu yerlerden biri de Instagram hesabı. Milyonlarca takipçisi bulunan Erçel'in günlük hayatından kareler ve reklam paylaşımları kısa sürede yayılırken, markalarla anlaşmalarından ne kadar kazandığı da sık sık magazin gündeminde yer buluyor.