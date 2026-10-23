Hande Erçel'in Instagram Kazancı Gündem Oldu: Tek Hikaye İçin Aldığı İddia Edilen Ücret Dikkat Çekti!
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Hande Erçel'in Instagram paylaşımlarının karşılığı yine gündemde! Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, markalarla yaptığı iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği Erçel'in sosyal medya kazancı bu kez Gel Konuşalım'da masaya yatırıldı. Programda, oyuncunun reklam içeren bir hikaye paylaşımından 500 bin ila 700 bin TL arasında kazandığı iddia edildi. Konuşulan rakam, Erçel'in Instagram hesabının reklam dünyasındaki değerini yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: TV8/ Gel Konuşalım
Hande Erçel'in şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aştı.
Bu kez Gel Konuşalım'da hikaye paylaşımlarından kazandığı iddia edilen ücret konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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