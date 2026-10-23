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Hande Erçel'in Instagram Kazancı Gündem Oldu: Tek Hikaye İçin Aldığı İddia Edilen Ücret Dikkat Çekti!

Hande Erçel'in Instagram Kazancı Gündem Oldu: Tek Hikaye İçin Aldığı İddia Edilen Ücret Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 12:13
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Hande Erçel'in Instagram paylaşımlarının karşılığı yine gündemde! Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, markalarla yaptığı iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği Erçel'in sosyal medya kazancı bu kez Gel Konuşalım'da masaya yatırıldı. Programda, oyuncunun reklam içeren bir hikaye paylaşımından 500 bin ila 700 bin TL arasında kazandığı iddia edildi. Konuşulan rakam, Erçel'in Instagram hesabının reklam dünyasındaki değerini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: TV8/ Gel Konuşalım

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Hande Erçel'in şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aştı.

Hande Erçel'in şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aştı.

Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz'la geniş kitlelerin tanıdığı Hande Erçel, Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı sayesinde yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncunun projeleri kadar katıldığı davetler, moda tercihleri ve uluslararası markalarla yaptığı iş birlikleri de yakından takip ediliyor.

Bu ilginin en görünür olduğu yerlerden biri de Instagram hesabı. Milyonlarca takipçisi bulunan Erçel'in günlük hayatından kareler ve reklam paylaşımları kısa sürede yayılırken, markalarla anlaşmalarından ne kadar kazandığı da sık sık magazin gündeminde yer buluyor.

Bu kez Gel Konuşalım'da hikaye paylaşımlarından kazandığı iddia edilen ücret konuşuldu.

Bu kez Gel Konuşalım'da hikaye paylaşımlarından kazandığı iddia edilen ücret konuşuldu.

Hande Erçel'in sosyal medya gelirinin ele alındığı programda, oyuncunun Instagram'da yaptığı reklam içerikli hikaye paylaşımlarından 500 bin ila 700 bin TL arasında ücret aldığı öne sürüldü.

Söz konusu rakam, oyuncunun hesabında paylaştığı her hikayeden para kazandığı anlamına gelmiyor; programda konuşulan ücret, markalarla yapılan reklam iş birlikleri için dile getirildi. Erçel'in kazancına ilişkin bu tutar ise programda aktarılan bir iddia olarak gündeme geldi.

O anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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