Asıl Karakter Henüz Gelmemiş: Teşkilat'ta Altay'ın Eşi 'Beren' Olacakmış!
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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat 7. sezon hazırlıklarını sürdürürken dizide hem zaman atlaması olacağı açıklanmış hem de şu ana dek 11 oyuncu kadroya dahil olmuştu. Altay'ın kayınpederi de kadrodaki yerini alırken eşini oynayacak isim merak konusu oldu. Karakterin adı belli ancak kimin oynayacağı henüz net değil.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, yedinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, Altay'ın evli olduğu kişinin adının Beren olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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