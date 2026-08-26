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Asıl Karakter Henüz Gelmemiş: Teşkilat'ta Altay'ın Eşi 'Beren' Olacakmış!

Asıl Karakter Henüz Gelmemiş: Teşkilat'ta Altay'ın Eşi 'Beren' Olacakmış!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2026 - 11:07
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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat 7. sezon hazırlıklarını sürdürürken dizide hem zaman atlaması olacağı açıklanmış hem de şu ana dek 11 oyuncu kadroya dahil olmuştu. Altay'ın kayınpederi de kadrodaki yerini alırken eşini oynayacak isim merak konusu oldu. Karakterin adı belli ancak kimin oynayacağı henüz net değil.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, yedinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, yedinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Altı sezonu geride bırakan dizide yeni dönem öncesinde oyuncu kadrosunda büyük bir değişim yaşandı. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı diziye 11 oyuncu birden dahil oldu. Bensu Soral, Selim Bayraktar, Duygu Sarışın, Serhat Kılıç, Ali Seçkiner Alıcı, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel Teşkilat'ın yeni isimleri arasında yer aldı. Ünlü aktör Uğur Yücel'in Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay karakterinin kayınpederi rolünde dizide yer alacağı açıklandı. Tolga Sarıtaş'ın yeni partnerinin Bensu Soral olduğu öğrenilirken, eşi de o mu olacak diye merak edildi. Bensu Soral'ın diziye Azra karakteriyle dahil olduğu öğrenildi.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, Altay'ın evli olduğu kişinin adının Beren olduğunu açıkladı.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, Altay'ın evli olduğu kişinin adının Beren olduğunu açıkladı.

Diziye dahil olan 11 oyuncu arasında karakterinin adı Beren olan kimse bulunmazken, Altay'ın eşini kimin oynayacağı ve kadroya ne zaman dahil olacağı merak edildi. Bakalım Altay'ın özel hayatındaki karışıklık dizinin aksiyon sahneleriyle dolu hikayesine nasıl dahil olacak?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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