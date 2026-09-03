Melih Gökçek "AK Parti Gökçekleri Gözden Çıkardı mı?" Sorusunu Yanıtladı
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Gazeteci Murat Ağırel’in Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki servetine dair iddiaların ardından soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İsmail Saymaz’a konuştu. Saymaz, Melih Gökçek’e “AK Parti Gökçekleri gözden çıkardı mı?” sorusunu sordu.
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Melih Gökçek, ifade verecek.
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İsmail Saymaz'dan Melih Gökçek'e: " AK Parti Gökçekleri gözden çıkardı mı?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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