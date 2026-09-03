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Melih Gökçek "AK Parti Gökçekleri Gözden Çıkardı mı?" Sorusunu Yanıtladı

Melih Gökçek "AK Parti Gökçekleri Gözden Çıkardı mı?" Sorusunu Yanıtladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 09:09
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Gazeteci Murat Ağırel’in Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki servetine dair iddiaların ardından soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İsmail Saymaz’a konuştu. Saymaz, Melih Gökçek’e “AK Parti Gökçekleri gözden çıkardı mı?” sorusunu sordu.

Kaynak: Sözcü

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Melih Gökçek, ifade verecek.

Melih Gökçek, ifade verecek.

Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’da bir şirket kurduğunu; şirkete kayıt dışı para aktarıldığını şu sözlerle iddia etmişti:

“HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor.”

İddiaların ardından Gökçek'e soruşturma başlatılmış ve 4 Eylül Cuma günü ifadeye çağrılmıştı.

İsmail Saymaz'dan Melih Gökçek'e: " AK Parti Gökçekleri gözden çıkardı mı?"

İsmail Saymaz'dan Melih Gökçek'e: " AK Parti Gökçekleri gözden çıkardı mı?"

Melih Gökçek, gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. İsmail Saymaz, Gökçek'e 'AK Parti Gökçekleri acaba gözden çıkardı mı?' sorusunu yöneltti.

İşte o Gökçek'in yanıtları:

İsmail Saymaz: Neyle suçlandığınızı biliyor musunuz?

Melih Gökçek: Gittiğim zaman öğreneceğim. Ne soracaklarsa cevap vereceğim, hiçbir bilgim yok.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz üzerinden yurtdışına para çıkardığınız iddiası olabilir mi?

Melih Gökçek: Yok ki öyle bir şey. Benim hayatım boyunca 1 lira yurtdışına havalem yoktur. Belediye başkanı olduktan sonra da yurtdışına hiç çıkmadım. Almanya'yı bırak, ülkemden de ayrılmadım.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz üzerinden yurtdışına para çıkardığınız iddiası söz konusu olabilir mi?

Melih Gökçek: Bana öyle bir şey sormadılar.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz burada mı?

Melih Gökçek: Oğlum ve gelinim burada. Onlarla ilgili bir davet yok. Sadece bana bir davet var ve ben de Cuma günü orada olacağım. Bir yandan da Murat Ağırel'e ve Nadir Türkaslan'a dava açacağım.

İsmail Saymaz: Neden böyle bir para havale ediliyor?

Melih Gökçek: TV100'de Sinan Burhan bunu vatandaşlık olarak açıklamıştı. Sinan konuyu anlamamış, o oturum izniydi. Ama onun detaylarını bilmiyorum çocuklara soracağım.

İsmail Saymaz: Siz herkese Alman uşağı, onun ajanı bunun ajanı diyorsunuz. Bütün bunları dedikten sonra Almanya'dan oturum kovalamak, bir çelişki değil mi?

Melih Gökçek: Çocuklar Almanya'da ticaret yapmayı düşünüyorlar. Olay sadece bu. Bunlar 3.8 milyonu almış, bunu da tek seferde ödeyememiş, taksit taksit ödemişler.

İsmail Saymaz: Bu paraları nereden almışlar, Ankara'da mülklerin satıldığını söylüyor?

Melih Gökçek: Kaç mülk satıldığını ben bilmiyorum. Bana söylemediler, benim bir bilgim yok.

İsmail Saymaz: AK Parti Gökçekleri acaba gözden çıkardı mı?

Melih Gökçek: Adalet herkese adalet. Gökçek'lere de adalet, İsmail Saymaz'a da adalet. Bakın ben ağlıyor muyum?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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