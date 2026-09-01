Murat Ağırel, Melih Gökçek’in Tapuları Olduğu İddia Ettiği Belgeleri Paylaştı: Gökçek’ten Açıklama Geldi
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile gazeteci Murat Ağırel arasındaki mal varlığı tartışması yeni bir boyuta taşındı. Ağırel’in, Gökçek ailesinin Almanya’daki milyonluk yatırımlarını gündeme getirmesinin ardından, bu kez de Gökçek'in Türkiye'deki 23 taşınmazına ait olduğu öne sürülen belgeler ortaya çıktı. Gökçek iddiaları e-Devlet görüntüsüyle reddedip suç duyurusunda bulunacağını açıklarken, Ağırel belgelerin açık mahkeme kayıtlarına dayandığını belirtti.
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Murat Ağırel, geçtiğimiz hafta Onlar TV'de yayınladığı dosya ile Türkiye gündemini sarstı.
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Murat Ağırel şimdi de Melih Gökçek'in Türkiye'deki mal varlıklarının listesini kamuoyuyla paylaştı.
Melih Gökçek iddiaları yalanladı, “Suç duyurusunda bulunacağım” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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