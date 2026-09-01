article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Murat Ağırel, Melih Gökçek’in Tapuları Olduğu İddia Ettiği Belgeleri Paylaştı: Gökçek’ten Açıklama Geldi

Murat Ağırel, Melih Gökçek’in Tapuları Olduğu İddia Ettiği Belgeleri Paylaştı: Gökçek’ten Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 09:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile gazeteci Murat Ağırel arasındaki mal varlığı tartışması yeni bir boyuta taşındı. Ağırel’in, Gökçek ailesinin Almanya’daki milyonluk yatırımlarını gündeme getirmesinin ardından, bu kez de Gökçek'in Türkiye'deki 23 taşınmazına ait olduğu öne sürülen belgeler ortaya çıktı. Gökçek iddiaları e-Devlet görüntüsüyle reddedip suç duyurusunda bulunacağını açıklarken, Ağırel belgelerin açık mahkeme kayıtlarına dayandığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Ağırel, geçtiğimiz hafta Onlar TV'de yayınladığı dosya ile Türkiye gündemini sarstı.

Murat Ağırel, geçtiğimiz hafta Onlar TV'de yayınladığı dosya ile Türkiye gündemini sarstı.

1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu 'HAMAG' adlı şirketin finansal hareketlerine odaklanan Ağırel, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirket üzerinden Almanya'da milyonlarca euroluk gayrimenkul satın alımları gerçekleştiğini öne sürmüştü. Murat Ağırel’in iddialarına göre; Oğul Osman Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in 2023 yılında Türkiye'den gönderilen paralar ile Almanya'da 15 daireli bir binayı 3 milyon 857 bin euro karşılığında satın aldığı ortaya çıkmış, ayrıca Gökçeklerin aile şirketinin söz konusu binaya 500 bin euronun üzerinde tadilat harcaması yaptığı öğrenilmişti.

Murat Ağırel’in ülke gündemine oturan bu iddiaları sonrasında Başsavcılık soruşturma başlatmış, Melih Gökçek de iddiaların bir kısmını kabul etmiş, söz konusu binadan yalnızca 2 daire alındığı söyleyerek, bu dairelerin oğlunun, gelininin ve torunlarının Alman vatandaşlığı elde edebilmesi amacıyla satın alındığını söylemişti.

Murat Ağırel şimdi de Melih Gökçek'in Türkiye'deki mal varlıklarının listesini kamuoyuyla paylaştı.

Murat Ağırel şimdi de Melih Gökçek'in Türkiye'deki mal varlıklarının listesini kamuoyuyla paylaştı.

Ağırel tarafından paylaşılan belgede, İbrahim Melih Gökçek'in Türkiye'deki taşınmazlarının detaylı listesine yer verildi. Murat Ağırel, Gökçek üzerine kayıtlı 23 taşınmaz bulunduğunu, bunların konut, arsa, tarla, bağ ve mesken gibi çeşitli yapılardan oluştuğunu öne sürdü.

Melih Gökçek iddiaları yalanladı, “Suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Melih Gökçek iddiaları yalanladı, “Suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Melih Gökçek bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt vererek 'E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada T.C. kimlik numaramla eşleşen herhangi bir tapu kaydı bulunmadığı açıkça görülmektedir. Gerçeğe aykırı bu iddia ve isnatlar nedeniyle yarın sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurularında bulunacağım' dedi.

Murat Ağırel, buna verdiği yanıtta ise 'Savcılığı yormayın; zira önlerinde daha önemli işler var. Paylaştığım bilgiler, 2019/236 sayılı Hukuk Davası dosyasında yer alan resmi kayıtlara dayanıyor. Dosyada gizlilik yok. Bilgiler kamuya açık. Üstelik siz de bunun böyle olduğunu gayet iyi biliyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın