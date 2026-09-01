Murat Ağırel, Melih Gökçek’in Tapuları Olduğu İddia Ettiği Belgeleri Paylaştı: Gökçek’ten Açıklama Geldi

1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu 'HAMAG' adlı şirketin finansal hareketlerine odaklanan Ağırel, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirket üzerinden Almanya'da milyonlarca euroluk gayrimenkul satın alımları gerçekleştiğini öne sürmüştü. Murat Ağırel’in iddialarına göre; Oğul Osman Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in 2023 yılında Türkiye'den gönderilen paralar ile Almanya'da 15 daireli bir binayı 3 milyon 857 bin euro karşılığında satın aldığı ortaya çıkmış, ayrıca Gökçeklerin aile şirketinin söz konusu binaya 500 bin euronun üzerinde tadilat harcaması yaptığı öğrenilmişti.

Murat Ağırel’in ülke gündemine oturan bu iddiaları sonrasında Başsavcılık soruşturma başlatmış, Melih Gökçek de iddiaların bir kısmını kabul etmiş, söz konusu binadan yalnızca 2 daire alındığı söyleyerek, bu dairelerin oğlunun, gelininin ve torunlarının Alman vatandaşlığı elde edebilmesi amacıyla satın alındığını söylemişti.