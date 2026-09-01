Cemile Sultan Korusu'ndaki 75 Şahitli Düğüne Müge Anlı'nın Sözleri ve Sahnede Yaşananlar Damga Vurdu
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Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın oğlunun düğününde Müge Anlı’nın yaptığı 'Atatürkçü, laik evlatlar yetiştirin' temennisi sırasında düğün sahibi olan Şadi Yazıcı’nın sessizce sahneden çekildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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30 Ağustos'ta Cemile Sultan Korusu, siyaset, sanat ve sağlık camiasını bir araya getiren gösterişli bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.
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İşte Müge Anlı'nın konuşması sırasında yaşananlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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