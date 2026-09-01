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Cemile Sultan Korusu'ndaki 75 Şahitli Düğüne Müge Anlı'nın Sözleri ve Sahnede Yaşananlar Damga Vurdu

Cemile Sultan Korusu'ndaki 75 Şahitli Düğüne Müge Anlı'nın Sözleri ve Sahnede Yaşananlar Damga Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 08:33
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Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın oğlunun düğününde Müge Anlı’nın yaptığı 'Atatürkçü, laik evlatlar yetiştirin' temennisi sırasında düğün sahibi olan Şadi Yazıcı’nın sessizce sahneden çekildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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30 Ağustos'ta Cemile Sultan Korusu, siyaset, sanat ve sağlık camiasını bir araya getiren gösterişli bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.

30 Ağustos'ta Cemile Sultan Korusu, siyaset, sanat ve sağlık camiasını bir araya getiren gösterişli bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Eski AKP Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı ile Buse Üzümcü'nün hayatlarını birleştirdiği düğüne, sevilen televizyoncu Müge Anlı'nın sözleri ve hemen ardından sahnede yaşananlar damgasını vurdu. Tam 75 kişinin şahitlik ettiği görkemli törende mikrofonu eline alan Anlı, yeni evli çifte mutluluklar dilerken dikkat çekici bir mesaj verdi. Ünlü sunucu, genç çifte yönelik tebrik konuşmasında, vatana ve millete hayırlı, Atatürkçü, çağdaş ve laik evlatlar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.

Geceyi sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline getiren asıl olay ise tam bu dakikalarda yaşandı. Müge Anlı'nın Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptığı konuşması devam ederken, damadın babası Şadi Yazıcı'nın arkasını dönerek yavaş adımlarla kadrajın dışına çıkması kameralara anbean yansıdı. Kısa sürede sosyal medyaya düşen bu görüntüler, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İşte Müge Anlı'nın konuşması sırasında yaşananlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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