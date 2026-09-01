Cemile Sultan Korusu'ndaki 75 Şahitli Düğüne Müge Anlı'nın Sözleri ve Sahnede Yaşananlar Damga Vurdu

Eski AKP Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı ile Buse Üzümcü'nün hayatlarını birleştirdiği düğüne, sevilen televizyoncu Müge Anlı'nın sözleri ve hemen ardından sahnede yaşananlar damgasını vurdu. Tam 75 kişinin şahitlik ettiği görkemli törende mikrofonu eline alan Anlı, yeni evli çifte mutluluklar dilerken dikkat çekici bir mesaj verdi. Ünlü sunucu, genç çifte yönelik tebrik konuşmasında, vatana ve millete hayırlı, Atatürkçü, çağdaş ve laik evlatlar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.

Geceyi sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline getiren asıl olay ise tam bu dakikalarda yaşandı. Müge Anlı'nın Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptığı konuşması devam ederken, damadın babası Şadi Yazıcı'nın arkasını dönerek yavaş adımlarla kadrajın dışına çıkması kameralara anbean yansıdı. Kısa sürede sosyal medyaya düşen bu görüntüler, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.