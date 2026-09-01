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Girne Açıklarındaki Can Pazarında Peş Peşe Skandallar: Kaza Sırasında Yolcular Kilitli Bırakılmış!

Girne Açıklarındaki Can Pazarında Peş Peşe Skandallar: Kaza Sırasında Yolcular Kilitli Bırakılmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 07:30
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Girne açıklarında sulara gömülen 'Filo Jet' isimli deniz otobüsü faciasının altından akılalmaz bir ihmaller zinciri çıktı. Uzmanların geçmişte 'tamiri zor' raporu vermesine rağmen üstünkörü yamalanarak sefere çıkarılan gemide; kaza anında yolcuların kilitli tutulduğu, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve gemiyi herkesten önce kaptanın terk ettiği belirlendi.

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Girne açıklarında yaşanan ve tüm gözlerin çevrildiği feribot faciasında, olayın basit bir kaza değil adeta göz göre göre gelen bir felaket olduğunu ortaya koyan şok edici detaylar gün yüzüne çıktı.

Girne açıklarında yaşanan ve tüm gözlerin çevrildiği feribot faciasında, olayın basit bir kaza değil adeta göz göre göre gelen bir felaket olduğunu ortaya koyan şok edici detaylar gün yüzüne çıktı.

Meteorolojik açıdan herhangi bir engel bulunmamasına rağmen dalgaların etkisiyle ön tarafı koparak alabora olan deniz otobüsünün kaptanı ile mürettebatı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Facianın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, bu tehlikeli sefere onay veren liman yetkilileri de derhal görevlerinden uzaklaştırıldı.

Olayın ardındaki asıl nedenler araştırıldıkça, 26 yıllık geminin karanlık geçmişi de aydınlanmaya başladı. Daha önce iki büyük kaza atlatan ve on yıl önce Mersin Taşucu’nda karaya oturan feribotun, o dönem ağır yapısal hasarlar aldığı ortaya çıktı. Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, yıllar önce söz konusu gemi üzerinde 50 saatlik detaylı bir inceleme yaptığını ve 'tamiri zor, mutlaka klas altında onarılmalı' şeklinde bir rapor hazırladığını belirtti. Ancak iddialara göre gemi sahipleri bu bilimsel uyarıları dikkate almayıp durumu yargıya taşıdı. Ardından geminin hasarlı baş kısmı, uzmanlığı tartışılır bir Yunan firmasına el yordamıyla ve oldukça yüzeysel bir şekilde yamattırıldı. Arama kurtarma çalışmalarına kendi teknesiyle destek veren Kaptan Mustafa Koç da geminin sol tarafındaki devasa yamanın dalgalara dayanamayarak koptuğunu ve geminin bu yüzden sulara gömüldüğünü teyit etti.

Mekanik kusurların ve ihmallerin ötesinde, sulara gömülen gemide yaşanan insanlık dramı da kan dondurdu.

Mekanik kusurların ve ihmallerin ötesinde, sulara gömülen gemide yaşanan insanlık dramı da kan dondurdu.

Gemi su almaya başladığı sırada büyük bir panik yaşanırken, yolcuların bulunduğu alanların kapılarının kilitlendiği, hayati önem taşıyan can yeleklerinin dağıtılmadığı ve kurtarma sandallarının denize indirilmediği anlaşıldı. Onlarca insan yan yatan geminin üzerinde çaresizce kurtarılmayı beklerken, mürettebat denizciliğin en temel kurallarını çiğnedi. Yardıma ilk koşan isimlerden olan Kaptan Koç, batan gemiyi ilk olarak birinci ve ikinci kaptanın terk ettiğini belirterek, bu kişileri denizden alıp bizzat kendisinin karaya çıkardığını açıkladı. Kendi canının derdine düşen mürettebatın ölüme terk ettiği 60'tan fazla kişi ise ancak çevreden yetişen sivil teknelerin yoğun çabasıyla kurtarılabildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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