Girne Açıklarındaki Can Pazarında Peş Peşe Skandallar: Kaza Sırasında Yolcular Kilitli Bırakılmış!
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Girne açıklarında sulara gömülen 'Filo Jet' isimli deniz otobüsü faciasının altından akılalmaz bir ihmaller zinciri çıktı. Uzmanların geçmişte 'tamiri zor' raporu vermesine rağmen üstünkörü yamalanarak sefere çıkarılan gemide; kaza anında yolcuların kilitli tutulduğu, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve gemiyi herkesten önce kaptanın terk ettiği belirlendi.
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Girne açıklarında yaşanan ve tüm gözlerin çevrildiği feribot faciasında, olayın basit bir kaza değil adeta göz göre göre gelen bir felaket olduğunu ortaya koyan şok edici detaylar gün yüzüne çıktı.
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Mekanik kusurların ve ihmallerin ötesinde, sulara gömülen gemide yaşanan insanlık dramı da kan dondurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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