Girne Açıklarındaki Can Pazarında Peş Peşe Skandallar: Kaza Sırasında Yolcular Kilitli Bırakılmış!

Meteorolojik açıdan herhangi bir engel bulunmamasına rağmen dalgaların etkisiyle ön tarafı koparak alabora olan deniz otobüsünün kaptanı ile mürettebatı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Facianın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, bu tehlikeli sefere onay veren liman yetkilileri de derhal görevlerinden uzaklaştırıldı.

Olayın ardındaki asıl nedenler araştırıldıkça, 26 yıllık geminin karanlık geçmişi de aydınlanmaya başladı. Daha önce iki büyük kaza atlatan ve on yıl önce Mersin Taşucu’nda karaya oturan feribotun, o dönem ağır yapısal hasarlar aldığı ortaya çıktı. Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, yıllar önce söz konusu gemi üzerinde 50 saatlik detaylı bir inceleme yaptığını ve 'tamiri zor, mutlaka klas altında onarılmalı' şeklinde bir rapor hazırladığını belirtti. Ancak iddialara göre gemi sahipleri bu bilimsel uyarıları dikkate almayıp durumu yargıya taşıdı. Ardından geminin hasarlı baş kısmı, uzmanlığı tartışılır bir Yunan firmasına el yordamıyla ve oldukça yüzeysel bir şekilde yamattırıldı. Arama kurtarma çalışmalarına kendi teknesiyle destek veren Kaptan Mustafa Koç da geminin sol tarafındaki devasa yamanın dalgalara dayanamayarak koptuğunu ve geminin bu yüzden sulara gömüldüğünü teyit etti.