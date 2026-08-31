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2000’den Fazla İç Çamaşırı Toprağa Gömüldü: İsviçreli Bilim İnsanları Neden 2 Bin İç Çamaşırını Toprağa Gömdü?

2000’den Fazla İç Çamaşırı Toprağa Gömüldü: İsviçreli Bilim İnsanları Neden 2 Bin İç Çamaşırını Toprağa Gömdü?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 21:44
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Toprak kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çekmek isteyen bilim insanları, 2 bin adet pamuklu iç çamaşırını toprağa gömerek ezber bozan bir araştırmaya imza attı. İki ayın sonunda topraktan çıkarılan kumaşların durumu, gezegenimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.

Kaynak: https://www.science.com/soil-scientis...
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İsviçre genelindeki farklı arazi türlerinde yürütülen sıra dışı bir çevre araştırması, toprak sağlığının ne durumda olduğunu gözler önüne serdi.

İsviçre genelindeki farklı arazi türlerinde yürütülen sıra dışı bir çevre araştırması, toprak sağlığının ne durumda olduğunu gözler önüne serdi.

Zürih Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen ve binden fazla gönüllünün destek verdiği projede, bahçelerden tarlalara kadar pek çok noktaya 2 binden fazla pamuklu çamaşır ile binlerce çay poşeti yerleştirildi. İki aylık bekleme süresinin ardından topraktan çıkarılan nesnelerin bozunma seviyeleri, yer altındaki canlı yaşamı ve biyolojik aktivite hakkında hayati veriler sundu. Bazı çamaşırların neredeyse tamamen eriyip sadece dikiş ipliklerinin kalması, bazılarının ise ilk günkü gibi sağlam durması toprak kalitesindeki devasa farkı kanıtladı.

Araştırma sonuçları, toprağın kullanım şeklinin yer altı ekosistemini doğrudan etkilediğini gösterdi.

Araştırma sonuçları, toprağın kullanım şeklinin yer altı ekosistemini doğrudan etkilediğini gösterdi.

Binaların etrafını saran tek tip çim alanlar ve işlenen tarım arazileri en düşük canlılık belirtisine sahip yerler olarak kayıtlara geçerken, insan eliyle bakımı yapılan özel bahçeler ise en yüksek biyolojik aktivitenin görüldüğü alanlar oldu. Özel bahçelere gömülen kumaşların yarısından fazlasının kısa sürede yok olması, bu topraklarda solucan, bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcı organizmaların son derece aktif çalıştığını doğruladı. Ancak bilim insanları, bahçelerdeki bu hızlı erimenin her zaman tamamen sağlıklı bir yapıya işaret etmediğini, bilinçsiz gübre kullanımı sonucu ortaya çıkan aşırı besin yüklemesinin de bir göstergesi olabileceğini vurguladı.

Gıda ihtiyacımızın neredeyse tamamını karşılayan ve okyanuslardan sonra en büyük karbon deposu olan üst toprağın hızla kalitesizleştiğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun küresel bir kriz yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Kamuoyunun ilgisini ayağımızın altındaki bu hayati tehlikeye çekmek amacıyla geliştirilen 'İç Çamaşırı Endeksi', pratik ve farkındalık oluşturan bir yöntem olarak öne çıkıyor. İsviçre genelinde toplanan kapsamlı veriler, toprak koruma stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve arazi kullanım alışkanlıklarının vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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