2000’den Fazla İç Çamaşırı Toprağa Gömüldü: İsviçreli Bilim İnsanları Neden 2 Bin İç Çamaşırını Toprağa Gömdü?
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Kaynak: https://www.science.com/soil-scientis...
Toprak kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çekmek isteyen bilim insanları, 2 bin adet pamuklu iç çamaşırını toprağa gömerek ezber bozan bir araştırmaya imza attı. İki ayın sonunda topraktan çıkarılan kumaşların durumu, gezegenimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.
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İsviçre genelindeki farklı arazi türlerinde yürütülen sıra dışı bir çevre araştırması, toprak sağlığının ne durumda olduğunu gözler önüne serdi.
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Araştırma sonuçları, toprağın kullanım şeklinin yer altı ekosistemini doğrudan etkilediğini gösterdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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