2000’den Fazla İç Çamaşırı Toprağa Gömüldü: İsviçreli Bilim İnsanları Neden 2 Bin İç Çamaşırını Toprağa Gömdü?

Binaların etrafını saran tek tip çim alanlar ve işlenen tarım arazileri en düşük canlılık belirtisine sahip yerler olarak kayıtlara geçerken, insan eliyle bakımı yapılan özel bahçeler ise en yüksek biyolojik aktivitenin görüldüğü alanlar oldu. Özel bahçelere gömülen kumaşların yarısından fazlasının kısa sürede yok olması, bu topraklarda solucan, bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcı organizmaların son derece aktif çalıştığını doğruladı. Ancak bilim insanları, bahçelerdeki bu hızlı erimenin her zaman tamamen sağlıklı bir yapıya işaret etmediğini, bilinçsiz gübre kullanımı sonucu ortaya çıkan aşırı besin yüklemesinin de bir göstergesi olabileceğini vurguladı.

Gıda ihtiyacımızın neredeyse tamamını karşılayan ve okyanuslardan sonra en büyük karbon deposu olan üst toprağın hızla kalitesizleştiğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun küresel bir kriz yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Kamuoyunun ilgisini ayağımızın altındaki bu hayati tehlikeye çekmek amacıyla geliştirilen 'İç Çamaşırı Endeksi', pratik ve farkındalık oluşturan bir yöntem olarak öne çıkıyor. İsviçre genelinde toplanan kapsamlı veriler, toprak koruma stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve arazi kullanım alışkanlıklarının vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.