AB, 2025'te En Çok Türk Vatandaşlarını Sınır Dışı Etti

Eurostat verilerine göre, hakkında AB’den ayrılma kararı verilen Türk vatandaşlarının 13 bin 480’i fiilen AB dışına çıkarıldı. Bu sayı, vatandaşlık bazında en yüksek fiili geri gönderme rakamı oldu.

Eurostat verilerine göre, 2025 yılında 24 bin 950 Türk vatandaşı hakkında AB’den ayrılma kararı verildi. Söz konusu karar, kişinin belirli bir süre içinde AB topraklarını terk etmesini öngören idari işlem olarak uygulanıyor. Ayrılma kararı ile kişinin fiilen AB dışına çıkarılması Eurostat tarafından ayrı kategorilerde değerlendiriliyor.

Fiilen AB dışına çıkarılan Türk vatandaşlarını Gürcistan, Suriye, Arnavutluk ve Rusya vatandaşları takip etti. Aynı yıl AB ülkelerinde toplam 491 bin 950 üçüncü ülke vatandaşı hakkında AB’den ayrılma kararı verildi. Vatandaşlık bazında ilk sırada 45 bin 735 kişiyle Cezayir yer alırken, bu ülkeyi Fas, Türkiye ve Suriye vatandaşları izledi.

Bu tablo, Cezayir vatandaşlarının en fazla 'çıkış emri' verilen grup olduğunu, ancak fiili sınır dışı uygulamalarında Türklerin açık ara öne çıktığını gösterdi. Söz konusu farkın iki ülkeyle ilişkilerde bürokratik hız ve yerleşmiş sistem farklarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Ayrılma kararlarının ülkelere göre dağılımında Fransa 137 bin 550 kişiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’da 55 bin 240, İspanya’da ise 53 bin 700 kişi için aynı karar verildi. Yıl içinde çıkış emri verilenlerin 135 bin 460’ı fiilen AB dışına gönderildi. Verilere göre, AB’nin sınır dışı politikalarının 2025’te hem idari kararlar hem de uygulanan sınır dışı işlemleri açısından en yoğun yıllardan biri olduğu belirtiliyor.