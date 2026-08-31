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AB, 2025'te En Çok Türk Vatandaşlarını Sınır Dışı Etti

AB, 2025'te En Çok Türk Vatandaşlarını Sınır Dışı Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 21:15
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Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın 2025 yılı göç ve iltica verilerine göre, 13 bin 480 Türk vatandaşı fiilen AB dışına çıkarılırken, Türk vatandaşlarının, 2025’te AB tarafından fiilen sınır dışı edilenler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

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Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat’ın 2025 göç ve iltica verileri açıklandı. AB’nin geri gönderme politikalarında Türk vatandaşlarının "zorla sınır dışı" uygulamalarında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat’ın 2025 göç ve iltica verileri açıklandı. AB’nin geri gönderme politikalarında Türk vatandaşlarının "zorla sınır dışı" uygulamalarında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Eurostat verilerine göre, hakkında AB’den ayrılma kararı verilen Türk vatandaşlarının 13 bin 480’i fiilen AB dışına çıkarıldı. Bu sayı, vatandaşlık bazında en yüksek fiili geri gönderme rakamı oldu.

Eurostat verilerine göre, 2025 yılında 24 bin 950 Türk vatandaşı hakkında AB’den ayrılma kararı verildi. Söz konusu karar, kişinin belirli bir süre içinde AB topraklarını terk etmesini öngören idari işlem olarak uygulanıyor. Ayrılma kararı ile kişinin fiilen AB dışına çıkarılması Eurostat tarafından ayrı kategorilerde değerlendiriliyor.

Fiilen AB dışına çıkarılan Türk vatandaşlarını Gürcistan, Suriye, Arnavutluk ve Rusya vatandaşları takip etti. Aynı yıl AB ülkelerinde toplam 491 bin 950 üçüncü ülke vatandaşı hakkında AB’den ayrılma kararı verildi. Vatandaşlık bazında ilk sırada 45 bin 735 kişiyle Cezayir yer alırken, bu ülkeyi Fas, Türkiye ve Suriye vatandaşları izledi.

Bu tablo, Cezayir vatandaşlarının en fazla 'çıkış emri' verilen grup olduğunu, ancak fiili sınır dışı uygulamalarında Türklerin açık ara öne çıktığını gösterdi. Söz konusu farkın iki ülkeyle ilişkilerde bürokratik hız ve yerleşmiş sistem farklarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Ayrılma kararlarının ülkelere göre dağılımında Fransa 137 bin 550 kişiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’da 55 bin 240, İspanya’da ise 53 bin 700 kişi için aynı karar verildi. Yıl içinde çıkış emri verilenlerin 135 bin 460’ı fiilen AB dışına gönderildi. Verilere göre, AB’nin sınır dışı politikalarının 2025’te hem idari kararlar hem de uygulanan sınır dışı işlemleri açısından en yoğun yıllardan biri olduğu belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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