AB, 2025'te En Çok Türk Vatandaşlarını Sınır Dışı Etti
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Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın 2025 yılı göç ve iltica verilerine göre, 13 bin 480 Türk vatandaşı fiilen AB dışına çıkarılırken, Türk vatandaşlarının, 2025’te AB tarafından fiilen sınır dışı edilenler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.
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Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat’ın 2025 göç ve iltica verileri açıklandı. AB’nin geri gönderme politikalarında Türk vatandaşlarının "zorla sınır dışı" uygulamalarında ilk sırada yer aldığı bildirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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