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KKTC Açıklarındaki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden ve Kaybolanların Kimlikleri Belli Oldu

KKTC Açıklarındaki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden ve Kaybolanların Kimlikleri Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.08.2026 - 15:48
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Geçtiğimiz gün KKTC'nin Girne kentinden, Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken Girne önlerinde alabora olan feribottaki hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in yaptığı açıklamaya göre 20 kişinin hala kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

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239 kişiye sağ olarak ulaşıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

239 kişiye sağ olarak ulaşıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

Nuray Zeytun,

Nihat Balyemez,

Reyhan Verim,

Gülcan Gürel,

Hüseyin Özdemir,

Fahri Ateş,

Nisa Toker,

Nurcan Haliloğlu

Kayıp olan vatandaşların kimlikleri ise şu şekilde:

1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

6. Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

7. Süleyman Erdoğan – KKTC

8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

13. İsmail Kurt – KKTC

14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

Girne önlerinde alabora olan feribottaki hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.

Girne önlerinde alabora olan feribottaki hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili olarak peş peşe açıklamalarda bulundu. Erhürman, hayatını kaybeden 8 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Üstel ise kayıp sayısının 20 olduğunu ifade etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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