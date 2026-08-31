KKTC Açıklarındaki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden ve Kaybolanların Kimlikleri Belli Oldu
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Geçtiğimiz gün KKTC'nin Girne kentinden, Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken Girne önlerinde alabora olan feribottaki hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in yaptığı açıklamaya göre 20 kişinin hala kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.
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239 kişiye sağ olarak ulaşıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:
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Girne önlerinde alabora olan feribottaki hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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