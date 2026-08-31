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Girne’deki Feribot Faciasında Kaptanın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı: “Dalgalar Yüzünden Geminin Önü Koptu”

Girne’deki Feribot Faciasında Kaptanın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı: “Dalgalar Yüzünden Geminin Önü Koptu”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 11:49
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Girne açıklarında batan 'Filo Jet'te 8 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından gözaltına alınan kaptan ve mürettebat hakim karşısına çıktı. Kaptan M.Ö., geminin ön kısmının dalgalar nedeniyle koptuğunu savunurken, sefer öncesinde meteorolojik koşulların uygun olduğunu ve geminin gerekli izinlere sahip bulunduğunu öne sürdü.

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Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünde 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı.

Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünde 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı.

Gemide bulunan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili gözaltına alınan kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının mahkeme süreci başladı. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan geminin kaptanı M.Ö. ile mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö., Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kimlik tespitlerinin ardından hakim, 'tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi. Duruşmanın, bu kişilerin de mahkemeye getirilmesinin ardından saat 11.30'da yeniden görülmesine karar verildi.

Kaptan ve mürettebat, mahkemede verdikleri ifadelerde kazanın dalgaların etkisiyle başladığını savundu.

Kaptan ve mürettebat, mahkemede verdikleri ifadelerde kazanın dalgaların etkisiyle başladığını savundu.

İfadelerde, dalgalar nedeniyle geminin ön kısmının koptuğu ve ardından geminin alabora olduğu belirtildi. Kaptan ve mürettebat ayrıca meteoroloji verilerine göre seferin başlangıcında herhangi bir sorun bulunmadığını, geminin sertifikasyonunun ise hem seyir hem de idari açıdan gerekli izinlere sahip olduğunu ifade etti.

Mahkeme, kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla teknik verilerin toplanmasını istedi. Tanıkların dinlenmesine de karar veren mahkeme, Türkiye'de olayla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin araştırılmasını talep etti. Dosyadaki diğer belgelerin de tamamlanmasına karar verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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