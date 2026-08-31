Girne’deki Feribot Faciasında Kaptanın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı: “Dalgalar Yüzünden Geminin Önü Koptu”

İfadelerde, dalgalar nedeniyle geminin ön kısmının koptuğu ve ardından geminin alabora olduğu belirtildi. Kaptan ve mürettebat ayrıca meteoroloji verilerine göre seferin başlangıcında herhangi bir sorun bulunmadığını, geminin sertifikasyonunun ise hem seyir hem de idari açıdan gerekli izinlere sahip olduğunu ifade etti.

Mahkeme, kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla teknik verilerin toplanmasını istedi. Tanıkların dinlenmesine de karar veren mahkeme, Türkiye'de olayla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin araştırılmasını talep etti. Dosyadaki diğer belgelerin de tamamlanmasına karar verildi.