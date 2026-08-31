Girne’deki Feribot Faciasında Kaptanın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı: “Dalgalar Yüzünden Geminin Önü Koptu”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Girne açıklarında batan 'Filo Jet'te 8 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından gözaltına alınan kaptan ve mürettebat hakim karşısına çıktı. Kaptan M.Ö., geminin ön kısmının dalgalar nedeniyle koptuğunu savunurken, sefer öncesinde meteorolojik koşulların uygun olduğunu ve geminin gerekli izinlere sahip bulunduğunu öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünde 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaptan ve mürettebat, mahkemede verdikleri ifadelerde kazanın dalgaların etkisiyle başladığını savundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın