Bir Kadın Girne'de Batan Gemiyle Günler Önce Yaptığı Yolculuğu Paylaştı

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KKTC'nin Girne kenti açıklarında bir gemi battı. 259 yolcu ile 8 mürettebatın olduğu gemide kurtarma çalışmaları başladı. Gemideki yolcular, yaşananları anbean kaydetti.
Bugün batan gemi ile günler önce yolculuk yapan bir kadının videosu, kaza ile birlikte yeniden gündem oldu. 'Geçirdiğim en kötü yolculuk' notuyla paylaştığı videoya 'Felaket geliyorum demiş' yorumları yapıldı.
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"Geçirdiğim en kötü yolculuk"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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